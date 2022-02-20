وصفة إعداد الجبن الرومي المقلي بالمنزل مثل الجاهز وبمكونات بسيطة

وصفة إعداد الجبن الرومي المقلي، الجبنة الرومي تعتبر واحدة من اشهر الجبن اللذيذة حيث إنها تتميز بطعمها اللاذع المخلوط مع الفلفل الأسود، ولتحضيرها وتخزينها شروط معينة ويستخدمها العديد من الناس في إعداد وتحضير أنواع كثيرة من المعجنات والفطائر.

وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل الجبن الرومي المقلي.

وصفة إعداد الجبن الرومي المقلي

تسمي الجبن الرومي بالجبنة المصرية وذلك بسبب شهرتها الكبيرة في مصر وهي لها العديد من الفوائد للجسم، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة والكالسيوم.

طريقة عمل الجبنة الرومي المقلية

المكونات

كيلو من الجبنة الرومي .

رشه من الزعتر.

اثنان بيض كبير.

معلقة كبيرة من الملح.

اربع ملاعق كبيرة من اللبن.

نص كوب من اللبن.

اربع ملاعق كبيرة من الدقيق.

اربع ملاعق كبيرة من البقسماط المطحون.

ثلاثة أكواب من الزيت الذرة النباتي .

معلقة من الفلفل الأسمر .

طريقة التحضير :

نضع البيض في وعاء ثم يتم خفقه جيدا ثم نضيف إليه كل من ٤ ملاعق من الحليب والفلفل الأسمر ثم نخلط المكونات جيدا.

نأتي بوعاء آخر ونضع فيه البقسماط والملح والزعتر والدقيق ثم نخلطهم جيدا لتختلط المكونات جيدا مع بعضها البعض.

نأتي بشرائح الجبنة ثم نغمسها في خليط اللبن والبيض لمدة دقيقة ثم نضعهم في خليط البقسماط ثم نخرجها مرة أخري على خليط اللبن بالبيض ثم نضعهم مرة أخري في البقسماط.

نحضر مقلاة واسعة ثم نضع الزيت النباتي ثم نقوم برفعها علي نار منخفضة ثم نضع شرائح الجبنة في داخل الزيت ويتم تحميرها لمدة خمس دقائق حتي تحصل على اللون الذهبي المناسب.

نخرجها من الزيت ونتركها بعض من الوقت لكى تبرد قليلا ثم نقوم بتقديمها في ساندوتش مع شرائح الخس والكاتشب والمايونيز.

كما يمكننا تقديم كوب من الشاي الساخن بجانبها

ملحوظة: يمكننا عمل أصابع من الجبنة الرومي المقلية بنفس الطريقة السابقة ولكن سوف نقطع الجبنة الرومي على شكل أصابع بدلا من الشرائح، ويمكن تبديل الجبنة الرومي بالجبنة الموتزريلا او بالجبنة الفيتا، و تحضر كرات من الجبنة الرومي المقلية عن طريق استعمال الجبنة الرومي المبشورة