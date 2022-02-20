أفضل طريقة لإعداد كباب الحاتى بالمنزل مثل الجاهز

أفضل طريقة لإعداد كباب الحاتى، تعتبر اللحمة المشوية من الأطباق الرئيسية وعشاق اللحم يفضلونها جدا وكباب الحاتي بطبيعته خفيف على من ولا يوجد به الكثير من السعرات الحرارية التي توجد باللحم المطهي.

أفضل طريقة لإعداد كباب الحاتى

لإعداد تتبيلة اللحمة المشوية بطريقة محترفة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، والأمر يتطلب بعض المكونات والتوابل البسيطة، لذلك سنعرض لكم طريقة لإعداد تتبيلة اللحم المشوي أو الكباب.

وصفة لعمل كباب الحاتي على للشيف فاطمة أبو حاتي

مقادير الوصفة



٢ كيلو من الريش الضاني أو الريش البتلو أو عرق فيلتو.

كوبين من عصير ماء البصل.

نصف كوب من عصير طماطم.

ربع كيلو دهن مكعبات.

نصف كوب من عصير الليمون.

معلقة كبيرة من عسل النحل.

نصف كوب من الزيت النباتي.

روز ماري فريش مفروم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملح.

فلفل اسمر.

زعتر فريش مفروم.

طريقة تحضير الوصفة

نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه ماء البصل مع عصير الليمون والخل الأبيض والزيت النباتي ويخلط جيدا.

يضاف للخليط له عصير الطماطم ونضيف عليهم الملح والفلفل الأسمر مع العسل الأبيض والزعتر والروز ماري.

نضع التتبيلة السابقة على اللحمة ونتركها ليتم تتبيلها لمدة تتراوح من أربع ساعات لخمس ساعات تقريبا.

توضع اللحمة على السيخ بالتساوي على سبيل المثال قطعة من اللحم وقطعة من اللية بالتبادل حتي تنتهي الكمية الموجودة.

تشوي اللحم علي الجريل كهربائي أو علي الفحم حتي تمام النضج.

طريقة أخري لعمل كباب الحاتي

المكونات

كيلو لحمة مفرومة

تمن كيلو لحمة ضاني مفرومة.

نص كوب ماء بصل.

ثمرتان من البصل المفروم.

نص معلقة صغيرة سكر.

معلقة إلا ربع ملح.

نص معلقة كبيرة بيكينج بودر.

فلفل اسمر.

طريقة التحضير