طريقة عمل البيتي فور في البيت خطوة بخطوة وبدون تكلفة والطعم مثل المحلات

يعد البيتى فور من ألذ الحلويات المصرية اللذيذة وهى من احلى مخبوزات الاحتفال بعيد الفطر، وهى من الحلويات المحببة اكل الناس لسهولة تناولها وطعمها المميز الجميل، حيث قدم مع الكحك والغريبة والبسكويت في صباح يوم العيد كوجبة إفطار بعد صيام الشهر الكريم، ويقدم البيتي فور بأشكال مختلفة كثيرة حسب رغبة كل شخص، ويحضر بالفانيليا والشيكولاتة ويمكن شراؤه من الأسواق ولكن بأسعار غالية، فيمكن عمله وتحضيره بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة وآمنة.

طريقة تحضير البيتي فور السادة

المكونات

٢ كوب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ من صفار البيض.

٣ ملعقة من بشر البرتقال.

طريقة التحضير

في وعاء كبير نقوم بوضع صفار البيض مع الفانيليا ومعه بشر البرتقال ونقوم بالخفق جيداً حتى يصبح لونهم فاتح.

تضاف الزبدة ونستمر في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نقوم بإضافة السكر الناعم ويقلب حتى الذوبان ثم نقوم باضافة الدقيق مع البيكنج بودر ونخلط جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة وناعمة.

نقوم بتغطية العجينة ونتركها ٣٠ دقيقة حتى ترتاح ثم نقوم بتحضير صوانى الخبز.

نقوم بتشكيل العجين باستخدام القمع الخاص بالبيتي فور أو باستخدام الماكينة الخاصة به.

يدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة ويأخذ اللون الذهبي.

يترك حتى يبرد تماماً ويترك جانباً لحين التقديم.

طريقة تحضير البيتي فور بالشيكولاتة

المكونات

٢ كوب من الدقيق.

١ كوب من الكاكاو الخام.

كوب وربع من الزبدة اللينة.

٢ صفار بيض.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر البودر.

طريقة التحضير