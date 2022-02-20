بكوب واحد من الزبادي هتعملي كيكة هشه وعالية في أقل من 10 دقائق وبمكونات بسيطة

طريقة عمل كيكة الزبادي، الكيك من أكثر الحلويات المميزة والمفضلة عند الجميع، فيمكن تناولها في أي وقت ولكنها تشتهر على وجبة الإفطار في الصباح بجانب كوب شاي، ويمكن تناوله في أي وقت طوال اليوم بين الوجبات، وتختلف طرق تحضيره، فنجد: طريقة تحضير كيكة الزبادي العادية، وطريقة تحضير كيكة الزبادي اللايت.

طريقة عمل كيكة الزبادي

المقادير:

كوبان من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج باودر.

ربع ملعقة بيكربونات صودا صغيرة.

رشة ملح.

كوب سكر ناعم.

عدد ٣ حبات بيض.

مقدار تلت كوب زيت ذرة.

كوب زبادي.

ملعقة فانيليا سائلة صغيرة.

ملعقتان صغيرتان من بشر الليمون.

مقادير الشربات:

كوب سكر.

تلت كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون صغيرة.

ملعقة ماء ورد صغيرة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع فيه السكر مع البيض ونخفقهم بسرعة بالمضرب الكهربي. ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخفق بشكل مستمر، ونضع بعد ذلك الفانيليا وقشر الليمون المبشور. بعد ذلك نخلط الدقيق والبيكنج باودر، بيكربونات الصودا، الملح، ونضعهم على خليط البيض السابق. بعد ذلك نضع الزبادي ونخفق كل المكونات معاً لتختلط بشكل تام ويتكون خليط الكيك. ثم نحضر صينية مخصصة للكيك وندهنها بالزبدة والدقيق. ونضع بها الخليط ونضعها في الفرن الساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لمدة ٤٥ دقيقة لينضج الكيك ونتركه حتى يبرد تماماً. ثم نضع الماء والسكر على النار حتى يغلي، ونضيف عليه ماء الورد، عصير الليمون ونقلب جميع المكونات لنحصل على الشربات. في النهاية نضع الشربات على الكيك ونقطعه ويقدم بألف هنا وشفا.

أسهل وصفة لكيكة الأقتصادية لايت للشيف سالي فؤاد

المقادير:

كوبان دقيق.

كوبان سكر.

عدد ٤ بيضات.

علبتان زبادي لايت.

فانيليا.

رشة ملح.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

كوب توت أسود.

كوب سكر بودرة.

طريقة التحضير: