فتة ورق العنب ألذ أكلة للعزائم الكبيرة

تعد فتة ورق العنب من أشهى الوصفات وأكثرها ابتكاراً في طهي ورق العنب بدلاً من تحضيره بالطريقة التقليدية يمكنك عمل تلك الأكلة الشهية المشهورة في العديد من بلاد الوطن العربي، وفرنا لك في هذا المقال طريقة سهلة للغاية ومضمونة لتحضير هذا الطبق فتابعي المقال لتعرفي المقادير والخطوات.

فتة ورق العنب

المقادير اللازمة لعمل الطبق:

كمية من ورق العنب حسب الحاجة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم مفرومة ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

كوبان من الأرز الأبيض العادي.

ثمرة كبيرة من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ثلث كوب من عصير الليمون الطازج.

أربع أكواب من الماء الساخن.

نصف كوب من أوراق النعناع الطازج والمفروم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

نصف كوب من أوراق البقدونس المفروم ناعم.

نصف كوب من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

نصف كوب من دبس الرمان.

نصف كوب من أوراق الكزبرة الخضراء مفرومة ناعم.

مقادير الصلصة:

ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو أي زيت نباتي.

بصلة كبيرة مقطعة إلى جوانح رفيعة.

خمس فصوص كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

ثمرة كبيرة من الطماطم مقطعة مكعبات.

علبة من صلصة الطماطم أو عصير الطماطم الطازج.

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من أوراق الكزبرة الخضراء الطازجة المفرومة ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الليمون.

أربع أرغفة من الخبز العربي المحمص والمقطع مكعبات.

نصف كوب كبير من الزبادي البلدي.

خطوات تحضير فتة ورق العنب: