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عمر شويل - جدة عجينة بيتزا بالعسل ألذ بيتزا هتاكلها بطريقة جديدة مجربة غنية بصوص جبنة - ثقفني
بيتزا من أهم مأكولات التي يكثر عليها البحث في كل مواقع الطبخ لأنها سهلة التحضير وغير مكلفة وأيضاً يعشقها الكبار والصغار، ويوجد طرق كثيرة تجعلك تعدي بيتزا في منزلك مثل التي تتناوليها في مطاعم ومحلات ولكن بتكلفة شراء واحدة من محلات ستعدي أكثر من نوع بيتزا على حسب عدد أسرتك، وعجينة بيتزا بالعسل فكرة جديدة بطريقة مجربة ناجحة تجعل العجينة هشة طرية بشكل أفضل من طريقة معتادة جربوها لن تندموا لعمل أشهى أنواع بيتزات بطعم أحلى من جاهزة أيضا.
بيتزا بعجينة العسل بصوص جبن
- احضري نصف كيلو من دقيق.
- ملعقة صغيرة من زعتر.
- 300 جرام من الماء الدافئ.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 350 ملي من معجون طماطم.
- 4 ملاعق كبيرة من زيت.
- كوب من جبن موتزاريلا.
- ربع كوب من زيتون منزوع النوى.
تحضير بيتزا بعجينة العسل بصوص جبن
- في وعاء نجهز خليط العجينة ضعي الدقيق واصنعي حفرة في منتصف الدقيق لوضع المكونات ويترك جانبا، ثم اسكبي نصف كمية الماء الدافئ مع الخميرة والعسل وقلبي حتى يذوب العسل.
- ثم يضاف المزيج السائل يضاف إلى دقيق ويضاف الملح وباقي كمية الماء وتمزج مع زيت ويقلب مكونات مع بعضها جيداً على دقيق وتقلب وتعجن بإضافة الماء الدافئ.
- سيتشكل لديك من تلك مكونات مزيج ناعم مطاطي متماسك القوام لابد من عجنها لمدة 5 دقائق لتكون عجينة بيتزا أكثر نعومة.
- ثم اصنعي كرة كبيرة من عجينة وتوضع في وعاء مرشوش بالدقيق وتغطى بمسحة من زيت على الوجه ويغطى وعاء عجينة بيتزا بقطعة من القماش النظيفة.
- توضع في مكان دافئ لتختمر لمدة نصف ساعة حتى يتضاعف حجمها وتكون جاهزة على فردها وكلما زاد تخمير كان أفضل ليجعل معك عجينة مطاطة أكثر وسهلة الفرد.
- من عجينة قسميها إلى قطعتين وافردي قطعة على طاولة نظيفة ملساء مرشوشة بالدقيق وتمد قطعة عجينة لتغطي الصينية وتترك جانبا لتجهيز صلصة البيتزا.
- ضيفي معجون طماطم مع زيت والملح والفلفل الأسود على نار ورشة من الزعتر الجاف، يترك مزيج على النار حتى غليان ثم يبرد قليلا ويضاف لعجينة بيتزا.
- ويضاف صلصة الطماطم وعليها زيتون واللحوم المراد إضافتها أو بدون على حسب رغبتك والطبقة الأخيرة من بيتزا تكون كوب جبن موتزاريلا.
- يسخن الفرن على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقائق، وعندما يسخن ادخلي البيتزا الفرن لتنضج لمدة 10 دقائق، ثم اشعلي الشواية لتحمير الجبن وتأخذ لون ذهبي لامع لذيذ وتقدم بيتزا لذيذة بطعم لم تتذوقه من قبل.
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