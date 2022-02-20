طريقة عمل النجرسكو في البيت.. الوجبة الإيطالية الأكثر شهرة وانتشارا

طريقة عمل النجرسكو في البيت، الكثير من الأفراد يعرف أكلة النجرسكو ولكن هناك البعض لا يعرفها وهي تعتبر طريقة لعمل المكرونة بطريقة جديدة أشبه بالمكرونة البشاميل وتعتبر أكلة النجرسكو من الأكلات التي تتنافس المطاعم في إعدادها ويحبها الكبار والصغار وتسعي الأمهات إلي عملها بالمنزل ونوضح لكي في هذا المقال طريقة سهلة ومبسطة ومضمونه بأقل التكاليف لتحضير النجرسكو في المنزل.

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مكونات تحضير النجرسكو

يمكنكم الأن عمل النجرسكو في البيت بطريقة تعجب أطفالك جدا ودون الحاجة لشرائها والمكونات هي:

كيلو من صدور الدجاج المقطع إلى شرائح.

كيلو من المكرونة الاسباجيتي، حبتان من الفلفل الحلو.

بصلتان كل واحدة مقطعه إلى مكعبات.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة من الثوم والبصل البودر تكون صغيره، زيت نباتي، نصف كوب من الجبنة الموتزاريلا.

بينما مكونات البشاميل تكون هي:

كيلو ونصف من الحليب كامل الدسم، ربع كوب من الدقيق الأبيض المنخول، ملعقة من الزبدة، نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير:

تكون طريقة تحضير وصفة النجرسكو من الوصفات السهلة وليست بالصعوبة التي يتوقعها الكثير من الأشخاص تكون طريقة التحضير كالاتي.