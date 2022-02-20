كيكة البسكويت الباردة.. أجمل مكافأة للعائلة بطعمها الخيالي.. المقادير والوصفة في منتهى السهولة

طريقة كيكة البسكويت الباردة، الجميع يعشق تناول الكيكة بكافة أنواعها وخصوصا أطفالنا ولكن تتجنب كثير من الأمهات عملها في المنزل بسبب أنها تستغرق وقت كثيرا ولكن ماذا إذا قلنا لكم أن هناك كيكة لذيذة وسريعة ويمكن عملها بأقل المكونات وهي كيكة البسكويت الباردة وسوف نعرض لكي سيدتي في هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة وصوص الشكولاتة الخاص بها دون أن تستغرقي وقت في تجهيزها وبأقل التكاليف.

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وصفة كيكة البسكويت الباردة

الأن يمكن أن نصنع الكيكة دون الحاجة لإشعال الفرن وبطريقة سريعة وبأقل التكاليف وإليكم مكونات وخطوات الوصفة.

نحتاج أولا إلى هذه المكونات((ربع كيلو من الكاكاو، كوب من الحليب يكون كامل الدسم، كيلو من البسكوت السادة، ملعقتان كبيرتان من الزبدة، ملعقتان من الشكولاتة)).

طريقة التحضير الوصفة تكون كالاتي:

نضيف ربع كيلو الكاكاو إلى الحليب ونضربهم جيدا بمضرب البيض أو الخلاط حتى يمتزج الخليط جيد ويصبح كالكريمة. نضع خليط الحليب والكاكاو في إناء على النار لمدة ثلاثة دقائق ثم نرفعه من على النار. نطحن البسكوت في الخلاط ونحضر صينية نفرد بها طبقة من البسكوت أولا ثم طبقة من خليط الحليب بالكاكاو ثم نضع طبقة آخري من البسكوت ونضع آخر طبقة من خليط الكاكاو بالحليب. نقوم بعد ذلك بوضع كيكة البسكوت في الثلاجة لمدة ثلاثة ساعات ونصف حتى تصبح متماسكة جيدا والأن الكيكة جاهزة للطعام.

وصفة صوص الشكولاتة