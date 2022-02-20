طريقة عمل القرنبيط المقرمش خارجيا الطري داخليا والطعم أكثر من رائع

طريقة عمل القرنبيط المقرمش، طريقة عمل القرنبيط من أسهل وأبسط الطرق وهو من الأكلات الشعبية السريعة التي تشتهر بها الكثير من الدول العربية، وتحتوي على فوائد كثيرة صحية وفوائده الغذائية عالية جدا، كما يعمل على الوقاية من الكثير من الأمراض وذلك لما يحتويه القرنبيط من فوائد؛ فسوف نعرض لكم الآن طريقة عمله وفوائده من خلال مقالنا هذا.

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طريقة عمل القرنبيط

من خلال المكونات التي نعرضها لكم من خلال النقاط التالية سوف نتعرف معكم على أفضل طريقة لعمل هذه الاكلة ومكوناتها بسيطة وسهلة، وتتمثل في الآتي:

واحدة من القرنبيط متوسطة الحجم.

ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الدقيق.

حزمة بقدونس مفرومة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

حزمة كسبرة خضراء مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

من خلال بعض الخطوات التالية يمكنك الحصول على قرنبيط بمنتهى البساطة والسرعة ولا يستهلك وقت ولا مجهود ولا مال، وتتمثل الخطوات في الآتي: