كنز في بيتك..سر مفعول كريم النشا والزبادي لفرد الشعر المجعد الهايش هيكون ناعم زي الحرير في أول 3 أيام

كريم النشا والزبادي لفرد الشعر المجعد الهايش، الشعر هو تاج المرأة وتبحث كثير من السيدات عن طرق ومنتجات لفرد الشعر وجعله انسيابيا، حيث أنه يوجد العديد من منتجات العناية بالشعر ولكنها احيانا تكون باهظة الثمن ومنها ما يضر الشعر أكثر من فائدته، كما أن المنتجات الطبيعية أثبتت فاعليتها في فرد الشعر وتغذيته وجعله بمظهر صحي ولامع، حيث تتكون الوصفات الطبيعية بمكونات طبيعية وصحية ومعروفة ولا تحتوي على كيماويات تضر الشعر.

كريم النشا والزبادي لفرد الشعر المجعد الهايش

الطريقة الأولى فرد الشعر بالنشا والزبادي وزيت الزيتون

مكونات كريم النشا لفرد الشعر

ملعقتين صغيرتين من نشا الأرز.

6 ملاعق صغيرة من الزبادى.

ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.

نقطتين من زيت عطري.

طريقة تحضير واستخدام كريم النشا لتنعيم الشعر

في وعاء صغير نقوم بوضع ملعقتين النشا مع ملاعق الزبادي ونقلب جيدا حتى تمتزج.

نقوم بوضع ملعقتين زيت الزيتون والزيت العطري مع الاستمرار في التقليب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بتفريق الشعر وفرد المزيج عليه باستخدام فرشاة،نقوم بوضع غطاء بلاستيكي على الشعر لضمان الاستفادة من الوصفة.

وينصح بترك الخليط علي الشعر لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

نقوم بتنظيف وغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والبلسم، سوف تلاحظ الفرق في فرد الشعر المجعد من أول مرة .

تكرر الوصفة مرة واحدة كل أسبوع لنتائج مضمونة.

كريم الزبادي لفرد الشعر المجعد

ينصح باستخدام هذه الوصفه في تنعيم وفرد الشعر المجعد لنها تحتوى على العديد من العناصر الفعاله في فرد الشعر .

مكونات النشا لتنعيم الشعر

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

4 ملاعق كبيرة من الزبادى.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

وملعقة صغيرة زيت جوز هند.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة استخدام وتحضير النشا لفرد الشعر وتنعيمه