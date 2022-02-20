طريقة عمل الكريم شانتيه.. أجمل كريم مخفوق لتزيين الحلويات وإضافة نكهة رائعة للطعم

طريقة عمل الكريم شانتيه، يعتبر الكريم شانتيه أو ما يعرف بكريم الخفق من أكثر أنواع الصوص الذي تضاف إلى كثير من الحلويات والذي يعطي الكيكة أو الكعكة مزاقا جميلا وعلي الرغم من توفر الكريم شانتيه في محلات الحلويات بثمن بسيط ولكن الكثير من السيدات والأمهات يفضلن صناعة في البيت وذلك لضمان جودة صناعته وإليكم في هذا المقال أهم الوصفات التي تحتاجيها لعمل الكريم شانتيه.

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وصفه الكريم شانتيه

هناك أنواع كثيره من الأمهات يفضلن عمل كل شيء خاصة الحلويات ومنها الكريم شانتيه في المنزل وإليكي سيدتي طريقة عمله بالبيت.

مكونات الوصفة هي:

كوب من الحليب كامل الدسم، ربع كوب من الماء يكون بارد، ربع كوب من السكر الأبيض المطحون، ملعقة طعام من الفانيليا.

طريقة تحضير الوصفة

نحضر وعاء ونضع فيه الماء البارد ثم نضيف الجلاتين ونقلب جيدا حتى يمتص الجيلاتين الماء.

نحضر وعاء ونضعه على النار نضيف فيه الحليب على نار هادئة ثم نضيف إليه الفانيليا والجيلاتين ونمزج المكونات بشكل جيد

نرفع الخليط من على النار ونتركه إلى ان يبرد تمام ثم نضعه في الثلاجة لمدة ساعة حتى يكون متماسك جيدا.

وصفة الكريم شانتيه بالزبدة

يمكنكم أيضا أن تحصلوا على الكريم شانتيه بطرق عديدة ولذيذة وفي نفس الوقت تضمني جودتها ومنها طريقة الكريم شانتيه بالزبدة والتي تعتبر صفة لذيذة أيضا ومناسبة لمختلف أنواع الكعك.