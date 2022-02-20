طريقة عمل كعك الينسون.. أطعم المخبوزات الصحية والمغذية.. وصفة مضمونة 100%

طريقة عمل كعك الينسون، الكثير من الأفراد لا يحب شراب اليانسون وخاصة أطفالنا ولكن ماذا إذا قلنا لكم أنه يمكن تناول اليانسون بمزاق حلو ولذيذ عن طريق كعكة اليانسون فتصبح وجبة لذيذ ومفيدة يمكن تناولها في الصباح مع كوب من الشاي حيث يعتبر اليانسون غني بالعديد من الفوائد وسوف نعرض لكم في هذا المقال وصفة كعك اليانسون وفوائد اليانسون الذي يجعلنا نهتم كثيرا بهذه الوصفة.

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وصفة كعك اليانسون

تريدين وصفة لذيذة لأبنائك وفي نفس الوقت مفيدة لأجسامهم إليكي سيدتي هذه الوصفة السهلة والبسيطة.

مكونات وصفة كعكة اليانسون (( ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول، كوب من زيت الطعام، كوب من مغلي اليانسون، ملعقة طعام من اليانسون المطحون، ملعقة كبيرة من حب اليانسون، نصف ملعقة من الفانيليا، ملعقتان من السمسم، كوب من السكر))

نحضر إناء ونضع فية كوب السكر وكوب اليانسون ثم نقلب الخليط جيدا حته يمتزج معا.

نحضر وعاء آخر ونضع فيه ثلاثة اكواب الدقيق وملعقة اليانسون المطحون، والفانيليا وملعقتان السمسم ثم نخلط هذا الخليط جيدا حته تمتزج كل المكونات معا.

نقوم بتشكيل العجينة حسب الرغبة ثم نشغل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية

نضع قطع العجين في صينية مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى .

نتركها في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد ويمكنك الأن تناول كعك اليانسون مع كوب لذيذ من الشاي.

فوائد اليانسون

يعتبر عشب اليانسون من الأعشاب الغنية بالكثير من الفوائد تجعلنا حرصين علي عمل وصفة كعك اليانسون ومن هذه الفوائد.

يعتبر اليانسون بمثابة ملين طبيعي حيث يمكن استخدامه في علاج الإمساك.

يعمل على تحسين وظائف الجهاز الهضمي ويخفف من ألم المعدة.

ولذلك أحرصوا على عمل هذه الوصفة المفيدة…