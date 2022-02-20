وصفة جبارة لعمل كرات جوز الهند.. الطعم رهيب وعن تجربة

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وصفة جبارة لعمل كرات جوز الهند، من أشهي الحلويات التي يمكن أن يتناولها الفرد كرات جوز الهند، وذات قيمة غذائية مفيدة وذلك لاحتواها على جوز الهند، حيث يعتبر جوز الهند غني بالعديد من الفوائد منها أنه يساعد على إنقاص الوزن ومضاد للفطريات التي تضر الجسم ويمد الجسم بالطاقة وغيرها من الفوائد وتعتبر كرات جوز الهند من أكثر الحلويات التي يتم شراءها وإليكي سيدتي في هذا المقال طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل.
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مكونات وصفة كرات جوز الهند
يمكن صناعة كرات جوز الهند في البيت بمكونات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وبجودة عالية موضحه كالاتي.
- حوالي كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب من السكر الأبيض المطحون.
- نصف كوب من زيت الطعام.
- عدد ٣ من بيض الدجاج.
- ملعقة من الفانيليا تكون صغيرة .
- ملعقة طعام من البيكنج بودر.
وصفة كرات جوز الهند
وإليكم طريقة تحضير كرات جوز الهند بأقل جهد وتكاليف في المنزل وتوفر لكي كمية كبيرة من كرات جوز الهند أقل من ثمن شراءها من المحلات والطريقة تكون كالتالي:
- نحضر إناء ونضع به ٣ بيضات ثم نضيف السكر والفانيليا بشكل تدريجي ثم نقلب جيدا إلى أن يمتزج الخليط جيدا.
- نحضر إناء آخر ونضع به كوب الدقيق وملعقة البيكنج بودر ونقلبهم جيدا ثم نضيفه بعد ذلك على خليط البيض والسكر حتى تمتزج كل المكونات جيدا.
- نحضر الأشكال التي نريد أن يأخذها شكل الخليط نضع بها ورق الزبدة ثم نضيف الخليط بها.
- كما أنه لا بد أن نشغل الفرن ونتركه حتى يسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية نتركها بالفرن لمدة ربع ساعة.
- وفيما بعد ثم تخرجيها من الفرن وتترك حتي تبرد بشكل كامل وتقدميها مع طبق من المكسرات بعد ذلك بالهنا والشفاء.
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