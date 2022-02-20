طريقة إعداد الدجاج الكرسبي في البيت.. وصفة بطعم محلات الوجبات السريعة وبمكونات منزلية مضمونة

طريقة إعداد الدجاج الكرسبي في البيت، الدجاج الكرسبي من الأكلات السريعة واللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار أيضا؛ حيث أن الإقبال عليها كثيرا في محلات الأكلات السريعة بالرغم من أسعارها الباهظة الثمن، إلا أنها حائزة على إقبال شديد وهذا جعل الكثير من الأمهات يبحثن عن طريقة عمل الدجاج الكرسبي في المنزل، لذلك قد جئنا لكم بهذا المقال نتعرف معكم على أفضل الطرق وأبسطها لعمل هذه الوجبة.

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الدجاج الكرسبي

للحصول على وجبة الدجاج الكرسبي مثل الذي يباع في أشهر المطاعم يجب عليكم إتباع الآتي من مكونات وطريقة، فهي تعتمد على مكونات بسيطة وسهلة ومتوفرة في كل منزل تجعل منها أكلة مميزة ومذاق طيب، والمكونات تتمثل في الآتي:

دجاجة مقطعة إلى ثمان قطع ويتم غسلها جيدا.

كوب ونصف زبادي او لبن رائب.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

خل بمقدار ملعقة صغيرة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

بابريكا بمقدار ملعقة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

2 من مكعب مرقة الدجاج.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

مقدار ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الشطة.

مقدار كافي من الزيت للقلي.

مكونات تغطية الدجاج

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط.

ثلاث بيضات مخفوقة.

ربع كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من البودر.

ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

البصل البودر بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على دجاج كرسبي مقرمش، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: