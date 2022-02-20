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عمر شويل - جدة كيكة الشيكولاتة البرازيلي (الديسباسيتو) بالصوص اللامع بسيطة وطعمها تحفة - ثقفني
يعشق الجميع تناول الحلوى ومن ضمن هذه الحلوى الكيك بطرق تحضيره المختلفة التي من ضمنها واشهرها كيك الشيكولاتة، واليوم في مقالنا هذا سوف نقدم لحضراتكم طريقه عمل كيكة الشيكولاتة البرازيلي بالصوص اللامع المشهورة باسم الديسباسيتو في قوالب الانجلش كيك بكل سهولة و بمكونات بسيطة متوافرة بشكل دائم في المطبخ، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل الكيك البرازيلي بالصوص اللامع أو كما يطلق عليه كيك الديسباسيتو بمكونات بسيطة ونضمن لحضرتكم نجاح الوصفة من اول مرة، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
مكونات كيك الشيكولاتة البرازيلي (الديسباسيتو)
- كوبان من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات.
- نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.
- نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ثلاث إرباع الكوب من اللبن السائل كامل الدسم.
- ربع كوب من الزيت النباتي أي نوع.
- نصف كوب من الماء الدافئ للعجن.
- ملعقة كبيرة إلا ربع الملعقة من البيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
رشه صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من القهوة النسكافيه.
مكونات صوص الشيكولاتة اللامع
- ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.
- علبه من الحليب المكثف المحلى.
- علبه من القشطة أو الكريمة.
- شيكولاتة مبشورة للتزيين.
طريقة تحضير كيك الشيكولاتة البرازيلي
- في وعاء كبير يتم بنخل الدقيق مرتين جيداً لضمان نجاح الكيك ولضمان نظافته من الشوائب والتكتلات.
- يتم نخل الكاكاو الخام والبيكنج باودر ويضاف رشة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من القهوة النسكافيه ويتم خلط المكونات جيداً مع بعضها.
- في الخلاط الكهربائي يتم وضع البيض مع السكر والفانيليا ويتم خفق المكونات على سرعة متوسطة حتى يختفي السكر تماماً.
- يتم وضع الحليب والزيت ويستمر الخفق على سرعة عالية لمدة دقائق حتى تصبح المكونات متجانسه ويصبح الخليط كريمي وهش وكثيف.
- يتم وضع نصف خليط الدقيق على خليط البيض مع التقليب الجيد.
- يضاف الماء الدافئ تدريجياً مع التقليب الجيد نقوم ويتم وضع باقي كمية الدقيق.
- يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس تماماً وتتداخل مع بعضها ويتم الحصول على عجينة متجانسة ومتماسكة وذات قوام سائل قليلاً ولزج.
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