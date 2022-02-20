كيكة الشيكولاتة البرازيلي (الديسباسيتو) بالصوص اللامع بسيطة وطعمها تحفة

يعشق الجميع تناول الحلوى ومن ضمن هذه الحلوى الكيك بطرق تحضيره المختلفة التي من ضمنها واشهرها كيك الشيكولاتة، واليوم في مقالنا هذا سوف نقدم لحضراتكم طريقه عمل كيكة الشيكولاتة البرازيلي بالصوص اللامع المشهورة باسم الديسباسيتو في قوالب الانجلش كيك بكل سهولة و بمكونات بسيطة متوافرة بشكل دائم في المطبخ، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل الكيك البرازيلي بالصوص اللامع أو كما يطلق عليه كيك الديسباسيتو بمكونات بسيطة ونضمن لحضرتكم نجاح الوصفة من اول مرة، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

مكونات كيك الشيكولاتة البرازيلي (الديسباسيتو)

كوبان من الدقيق الأبيض الخاص بعمل الحلويات. نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى. نصف كوب من السكر الأبيض الناعم. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ثلاث إرباع الكوب من اللبن السائل كامل الدسم. ربع كوب من الزيت النباتي أي نوع. نصف كوب من الماء الدافئ للعجن. ملعقة كبيرة إلا ربع الملعقة من البيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشه صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة ونصف الملعقة من القهوة النسكافيه.

مكونات صوص الشيكولاتة اللامع

ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلى. علبه من الحليب المكثف المحلى. علبه من القشطة أو الكريمة. شيكولاتة مبشورة للتزيين.

طريقة تحضير كيك الشيكولاتة البرازيلي