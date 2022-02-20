طريقة إعداد سلطة بابا غنوج في البيت مثل أشهر المطاعم الشرقية

طريقة إعداد سلطة بابا غنوج، سلطة بابا غنوج تعد من أكثر أنواع السلطات التي يرغب الكثيرين في تناولها بجانب الوجبات الأساسية، وبالأخص بجانب السمك والمشويات من اللحوم والفراخ، فضلا عن احتوائها على الكثير من الفوائد، لذا وجدنا أنه لابد من ذكر أهم المكونات الخاصة بسلطة البابا غنوج، وذلك من خلال متابعة الفقرات الآتية.

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مكوّنات سلطة بابا غنوج

إليكم المقادير التالية المتعلقة بعمل سلطة بابا غنوج:-

إحضار ثلاث حبات من الباذنجان.

مقدار مناسب من الثوم المفروم.

مقدار مناسب من الطحينة.

عصير ليمون.

طريقة التَّحضير

عليكم اتباع الخطوات التالية:-

في البداية لا بد من القيام بتحضير الفرن وذلك من خلال ضبطه على درجة حرارة 200 درجة مئوية. إدخال الباذنجان إلى الفرن، والانتظار حتى يستوي بشكل جيد. القيام بتقشير الباذنجان، ومن ثم تقطيعه. إضافة الطحينة والثوم المفروم وعصير الليمون إلى الباذنجان وتقلب المكونات جيدا. تقديم هذه السلطة في طبق تقديم ومن ثم تزينه بورق البقدونس.

سلطة بابا غنوج الحارّة بالزَّبادي والطَّحينة

حيث أن هذه الوصفة تستغرق ثلث ساعة من أجل إعدادها وتحضيرها، والمدة الخاصة بطهيه هي ساعة الا ربع، ويمكنك القيام بإحضار هذه المكونات من أجل الحصول على سلطة بابا غنوج الحارة بإضافة هذه المكونات:-

لا بد من إحضار عدد من حبات الباذنجان الكبير.

احضار مقدار مناسب من الزبادي.

احضار مقدار مناسب من الطحينة.

احصار كمية من البقدونس.

احضار من الفلفل الأخضر حار.

احضار حبة واحدة من البصل.

احضار ملعقة من الشطة.

عصير ليمون.

فلفل احمر.

مقدار قليل من البابريكا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة من الملح الناعم.

ملعقة من الفلفل الأسود.

وفيما بعد خلط كل هذه المكونات مع بعضها البعض وتحضير السلطة.