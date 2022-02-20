بكوب واحد على الريق يمكننا القضاء على الكرش وحرق الدهون العنيدة

القضاء على الكرش وحرق الدهون العنيدة، يعاني الرجال والنساء من زيادة الوزن ومن أول الأماكن التي تظهر بها الدهون وزيادة الوزن هي منطقة البطن فيظهر الكرش أولا عند السمنة مما يسبب الاحراج والضيق وخصوصا لدى السيدات فلا تستطيع ارتداء الملابس الملائمة لها لذلك تحاول السيدات التخلص من الكرش بطرق عديدة وتفصل اللجوء إلى الوسائل الطبيعية وهذا ما ستقدمه اليوم.

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الكمون مكون سحري للقضاء على الكرش

يساعد الكمون في القضاء على الكرش عند تناوله يوميا على الريق على معدة فارغة

المكونات

الكمون الصحيح مقدار ملعقة كبيرة.

الزنجبيل المطحون مقدار ملعقة كبيرة.

الماء المغلي مقدار كوب.

حبة ليمون كاملة.

طريقة التحضير

بعد على الماء تصب في كوب. يضاف الكمون يقلب ويضاف الزنجبيل المطحون ويقلب جيدا. تقطع الليمونة شرائح وتوضع معهم ويقلب الخليط. يغطى ويترك بضعة دقائق ثم يصفى ويشرب دافئ. كما أنه يفضل شرب هذا الخليط ثلاث مرات يوميا . حيث أن اول مرة على الريق وثاني مرة قبل أى وجبة من وجبات اليوم والمرة الثالثة قبل النوم. الماء أفضل المواد الطبيعية للتخسيس دون الحاجة إلى رجيم الماء بكل أشكاله سواء بارد او ساخن فهو يعمل على تخسيس الجسم كوب منه على الريق صباحا يساعد المعدة في العمل على أكمل وجه. حيث أنه يساعد المعدة في الهضم وطرد السموم والفضلات أول بأول مما يجعل الجسم يخس لأن لا دهون تتراكم بداخله. كما أنه من الأمور المعروف أن شرب الماء الساخن مرتين يوميا على الريق وقبل النوم ينظف الجهاز الهضمي . يمنع الإمساك كما أنه يكسر أجزاء الطعام ويجعل مرورها في المعدة اسهل وأيضا الماء الساخن يذيب الدهون التي تسبب سمنة البطن أو الكرش التي تكون الدهون فيه من الصعب اذابتها.

كيفية صنع مشروب شيا والليمون لحرق الدهون

أولاً ، نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الشيا في كوب ماء لمدة 10 دقائق. خذ بذور الشيا المنقوعة في كوب طويل. أضف 2 كوب ماء ، 1 ملعقة صغيرة عسل و 1 ملعقة صغيرة ليمون. اخلط جيدا. أخيرًا ، استمتع بمشروب شيا الليمون الحارق للدهون في الصباح الباكر.

طريقة تحضير مشروب الكمون والقرفة لحرق الدهون: