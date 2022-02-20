نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إعداد بسكويت العيد.. وصفة بسيطة ورائعة تجربيها من الآن وفي رمضان بإذن الله في المقال التالي
طريقة إعداد بسكويت العيد، بسكويت العيد من أكثر أنواع البسكويت شهرة وخاصة في الأعياد، وهو من أحب الأنواع التي يقبل على تناولها كثير من الأشخاص؛ فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية ومحبب لدى الأطفال مع كوب اللبن، وهو بذلك وجبة فطور مغذية لديهم وللكبار أيضًا، لذلك تسعى الكثير من السيدات لعمله في المنزل من حيث النظافة وضمان المنتجات التي يحتوي عليها البسكويت، لذلك قررنا نقدم لكم طريقة عمله من خلال مقالنا هذا.
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بسكويت العيد
من خلال بعض المكونات التي من خلالها يتم صنع بسكويت العيد بمكونات بسيطة وغير مكلفة تماما ولا تستغرق الوقت في عملها إليكم المكونات اللازمة، وهي كالآتي:
- نصف كيلو من الدقيق الأبيض المنخول.
- سمن بلدي بمقدار كوب كبير.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- بيكنج بودر مقدار 2 ملعقة.
- سكر ناعم بمقدار كوب وربع.
- سبع بيضات.
- كوب كبير من الزيت النباتي.
- عصير برتقال بمقدار كوب كبير.
طريقة التحضير
يرجي إتباع الخطوات اللازمة لعمل بسكويت العيد لكي نتعرف معكم على خطواتها بكل سهولة ويسر من خلال ما يلي:
- نحضر وعاء عميق مناسب ونضع به كلا من البيض والسكر والفانيليا، ويتم خلطهم جيدا حتى تختلط المكونات.
- يتم بعد ذلك وضع الزبدة بعد إذابتها ثم البيكنج بودر ويتم التقليب جيدا.
- يتم إضافة الدقيق تدريجيا إلى الخليط مع العجن جيدا، وذلك حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم نضيف عصير البرتقال مع الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- نغطي العجينة بقطعة من القماش ثم نضعها في مكان دافئ لمدة 20 دقيقة لكي ترتاح العجينة.
- نقوم بدهن الصواني بالزيت.
- يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يسخن.
- ثم يتم بعد ذلك تشكيل العجينة وترص في الصواني ويتم دخولها الفرن.
- نترك الصواني داخل الفرن لمدة عشر دقائق، وذلك حتى نحصل على اللون الذهبي، ويتم إخراجها من الفرن وتقدم في طبق التقديم.
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