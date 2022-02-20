طريقة تحضير كيكة جوز الهند الهشة.. أطعم تحلية خفيفة مع مشروبك الساخن المفضل

طريقة تحضير كيكة جوز الهند الهشة، تعتبر الكيكة من أشهي الحلويات التي نرغب في تناولها وشراءها بكثرة وتعتبر أيضا من الحلويات الغنية بالعديد من الفوائد لاحتواها علي العديد من المكونات مثل البيض والحليب وتعتبر من أحب الحلويات إلي أطفالنا وتوجد أنواع مختلف منها مثل كيكة جوز الهند والتي تعتبر من أشهي أنواع الكيكة والمفضلة لدي الكثير من الأشخاص وإليكم في هذا المقال كيفية عمل كيكة جوز الهند في المنزل.

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مكونات وصفة كيكة جوز الهند

الكثير من الأفراد وخاصة أطفالنا يرفضون تناول جوز الهند بشكله الخام على الرغم من احتواه على الكثير من الفوائد فأليكي كيكة لذيذة وغنية بجوز الهند يمكن أن يتناولها أطفالنا ومكونات الوصفة كلاتي.

عدد خمسة من البيضات.

أربعة أكواب من الدقيق المنخول.

نصف كيلو من الحليب كامل الدسم.

كوب من الزبدة.

كوبان من السكر الأبيض المطحون.

ثلاثة ملاعق من الزبادي.

كوبان من الشكولاتة للتزيين.

نصف كوب من زيت الطعام.

كوبان من جوز الهند.

ملعقة طعام من الفانيليا.

نصف ملعقة من الملح تكون صغيرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

وصفة تحضير كيكة جوز الهند

وبعدما تعرفنا على مكونات الوصفة إليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة كالاتي.