أحلي أم علي بالمكسرات الشهية والصحية بطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من محلات الحلويات

أم علي بالمكسرات والقشطة من ألذ وأحلي الحلويات المحبب تناولها لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، حيث تعتبر من أشهر الحلويات التي تقدم في مصر والدول العربية، لانها ألذ وأجمل وأشهي الحلويات بسبب خفتها، حيث يتم تقديمها في أي مناسبة وفي مختلف الأوقات وفي أي موسم من المواسم، حيث تعتبر من أشهر الأطباق الشعبية في مصر، بسبب طعمها اللذيذ والتي يحبها الصغار والكبار بشكل كبير، ودائما تقدم أكثر في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالدفئ والفوائد حيث أن طبق واحد منها يحتوي علي سعرات حرارية تعمل على مد الجسم بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة رائعة وبسيطة جدا لعمل أحلي أم علي بالقشطة والمكسرات.

طريقة عمل أم علي بالمكسرات ومكوناتها

المكونات

كوبان من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

قطعتان من عجينة البيستري.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من الڤانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكسرات مثل فول سوداني أو فستق أو علي حسب الرغبة.

طريقة التحضير