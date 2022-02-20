نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي أم علي بالمكسرات الشهية والصحية بطريقة سهلة ولذيذة وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
أم علي بالمكسرات والقشطة من ألذ وأحلي الحلويات المحبب تناولها لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، حيث تعتبر من أشهر الحلويات التي تقدم في مصر والدول العربية، لانها ألذ وأجمل وأشهي الحلويات بسبب خفتها، حيث يتم تقديمها في أي مناسبة وفي مختلف الأوقات وفي أي موسم من المواسم، حيث تعتبر من أشهر الأطباق الشعبية في مصر، بسبب طعمها اللذيذ والتي يحبها الصغار والكبار بشكل كبير، ودائما تقدم أكثر في فصل الشتاء لأنها تمد الجسم بالدفئ والفوائد حيث أن طبق واحد منها يحتوي علي سعرات حرارية تعمل على مد الجسم بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية الهامة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة رائعة وبسيطة جدا لعمل أحلي أم علي بالقشطة والمكسرات.
طريقة عمل أم علي بالمكسرات ومكوناتها
المكونات
- كوبان من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من القشطة.
- قطعتان من عجينة البيستري.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ربع ملعقة كبيرة من الڤانيليا.
- نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.
- مكسرات مثل فول سوداني أو فستق أو علي حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نحضر إناء عميق ونضعة علي النار، ثم نضع عليه الزبدة ثم نضع الحليب ونضع القشطه ثم نضع السكر ويجب ان يكون مطحون وناعم جدا ثم نضع ملعقة الڤانيليا، ثم نترك هذه المكونات تغلي جيدا علي نار متوسطة الحرارة.
- ثم نحضر عجينة البيستري ونقطعها جيدا إلي قطع صغيرة الحجم، ثم نضعها في صينية الفرن ونتركها لكي تتحمر جيدا.
- ثم نضيف المكسرات المتنوعة التي لديك إلي صينية الفرن، وإضافة مخلوط الحليب إلي قطع البيستري ونوزعها جيدا حتي تتشرب الحليب تماما، ثم نضع الصواني في الفرن ونتركها حتي تتماسك، ثم نضعها في الفرن تحت الشوايه ونتركها فترة حتي تحمر وتعطي اللون الذهبي.
- ثم نخرجها ونتركها قليلاً لمدة دقائق، ثم نضع عليها المكسرات وتقدم أم علي ساخنه لان طعمها أجمل بكثير من البارد ويعتبر طبق أم علي من أشهر الحلويات التي جائت من مصر حيث تسمي في السودان بأسم فتة اللبن، فهي مشهورة بطعمها اللذيذ وسرعة صنعها وبالهناء والشفاء.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ