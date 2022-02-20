اسرار نجاح بسكوت العشر دقايق بمكونات موجوده في البيت مش هتصدقى النتيجه

بسكوت العشر دقائق ،تحتاج كل ربة منزل إلى أعداد مجموعة من المخبوزات اللذيذة والسريعة التي يمكن تناولها مع وجبة الإفطار أو ما بين الوجبات أو تقديمها للضيوف، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنوضح لكي أسهل طريقة لإعداد البسكوت في عشر دقائق فقط، و بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية ومتوفرة في كل مطبخ.

مكونات بسكوت العشر دقائق

2 بيضه بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح صغيره.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة بشر برتقال.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب إلا ربع زيت.

3 كوب من الدقيق.

كوب إلا ربع من نشا الذرة.

طريقة إعداد بسكوت العشر دقائق

في البداية قومي بتحضير العجين عن طريق إتباع الخطوات التالية: