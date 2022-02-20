نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتتبيلة السرية إعداد صدور الدجاج الشهية بالبهارات الخاصة.. طبق صحي ومفيد ويفضله الرياضيون في المقال التالي
إعداد صدور الدجاج الشهية بالبهارات الخاصة، تعد الفراخ من أكثر أنواع اللحوم استهلاكا، وذلك بسبب إقبال الكثيرين على تناولها، حيث نجد داخل كل بيت العديد من أفراد الأسرة ينامون إلى تناول الفراخ بدلا عن أي نوع آخر من أنواع اللحم، لذا نجد دائما معظم ربات البيوت يبحثون بشكل كبير عن طرق مختلفة ومتنوعة من أجل إعداد صدور الفراخ بشكل جيد ومذاق شهي، لذا قررنا أن نذكر لكم طريقة سهلة لتحضير صدور الفراخ.
أنجح تتبيلة لتحضير الفراخ المشوية بأسرار وخبرة شيفات أشهر مطاعم المشويات
مكونات تتبيلة صدور الدجاج
لكي نحصل على تتبيلة مميزة تضيف الى صدور الفراخ طعم مختلف وجميل علينا القيام بإحضار الآتي:-
- إحضار كمية مناسبة من صدور الفراخ وليكن نصف كيلو من الصدور.
- حبة واحدة من البصل.
- حبة واحد من الفلفل الأخضر.
- 3 فصوص ثوم.
- عدد 1 طماطم ذات حجم كبير.
- إحضار جزرة واحدة.
- 2 ملاعق من المستردة.
- 2 ملاعق من الزيت.
- 1 كوب من الزبادي.
- ملعقة واحدة من صلصة الطماطم.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسمر الناعم
- نصف ملعقة من البابريكا.
- ربع ملعقة من الثوم البودر.
- ربع ملعقة من البصل البودر.
طريقة عمل تتبيلة صدور الدجاج
- لا بد من إحضار إناء واسع نضيف إليه كلا من البصل المبشور، وكذلك الطماطم والجزر المبشور، ومن ثم نضع كلا من الثوم والفلفل الأخضر.
- كما أنه تحتاج إلى بإضافة الزبادي إلى المكونات السابقة، ونضع كلا من صلصة الطماطم والمسترة والزيت.
- كما عليك القيام بخلط المكونات السابقة جيدا، وبعد ذلك إضافة كافة التوابل كاملة إلى الخليط السابق، والاستمرار في تقليب هذه المكونات جيدا.
- إضافة صدور الدجاج الى التتبيلة، ومن ثم وضعها داخل الثلاجة لمدة أربعة وعشرون ساعة.
- كما أنه وأخيرا يمكنك إخراج هذه الوصفة من الثلاجة واستخدامها بأي شكل ترغب به انت.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ