نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر البوتشا التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
فطائر البوتشا التركية ، تعتبر من المعجنات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الموجات التي يمكن حشوها بالفراخ أو الجبنة أو اللحمة المفرومة أو الشوكولاتة وغيرها من الحشوات المختلفة، وتبحث دائماً الأمهات على وجبات خفيفة وسريعة لعملها على وجبة الإفطار أو وجبة العشاء، ويعتبر من الوجبات الخفيفة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير فطائر البوتشا التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل فطائر البوتشا التركية
تتكون فطائر البوتشا التركية اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- ٦ أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من الماء الدافئ.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب إلا ربع من الحليب الدافئ.
- نصف كوب من الزبدة.
- ٣ ملاعق من السكر.
- ٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- رشة صغيرة من الملح.
- ٢ حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.
مقادير الحشوة
هناك بعض المكونات لعمل الحشوة وهي كالتالي:-
- كوب من الجبنة الموزاريلا.
- نصف كوب من الجبنة الشيدر.
طريقة التحضير
سوق نتعرف على طريقة تحضير فطائر البوتشا التركية اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير وعاء ونضع به كوب من الحليب الدافئ والماء الدافئ والخميرة والسكر والزيت ونقلب المكونات جيداً.
- ثم نضيف بعد ذلك البيض ونقلب المكونات جيداً حتي الحصول على خليط متجانس وقوام هش ثم نغطي الخليط ونتركه جانباً.
- نضيف بعد ذلك رشة من الملح ثم نضيف الطحين بالتدريج مع الاستمرار في العجن ثم نضيف الزبدة ونعجن جيداً.
- نقوم بالاستمرار في العجن حتي الحصول على عجينة طرية ومتماسكة ثم نغطي الإناء جيداً ونتركه جانباً حتى يتخمر لمدة ساعتين.
- ثم بعد ذلك مطور العجينة الي كرات متساوية ثم نقوم بوضعها في صينية ونتركها لمدة ربع ساعة حتي يرتاح جيداً.
- قومي بتشكيل كرة من العجينة ونفردها ثم نحشيها بخليط الجبنة ونطويها الي ثم نرص الفطائر على صينية مبطنة بورق الزبدة.
- ثم نخفق صفار البيض مع ملعقة من الخل وندهن وجه ثم ندخلهم الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ درجة ونتركهم حتي يأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ