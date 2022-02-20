نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفلاح أحلي من المحلات طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالليمون والفلفل الحار في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل الكبدة الاسكندراني تعد أكلة الكبدة الاسكندراني من أشهى وألذ الأكلات التي لا يستغني عنها أي بيت، وهي مفضله عند عدد كبير من الأفراد وذلك بسبب مذاقها الشهي و اللذيذ ونكهتها المتنوعة التي تغير روتين الاكلات التقليدية، كما أنه يمكن التنوع في تقديمها من خلال عمل مكرونه أو ارز ابيض كما أنها تقدم في السندوتشات مع سلطة الطحينة و الخيار المخلل، و ذلك فإنها وجبة متكاملة، ولها فوائد عديدة للجسم، وذلك فإن جميع أفراد الأسرة يفضلونها، وترغب عدد كبير من السيدات في طهيها بطرق متنوعة تجذب أفراد أسرتها، وسوف نقدم لها طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني بشكل مميز و بطريقة سهلة خلال السطور التالية.

طريقة عمل الكبده الاسكندراني

لكل سيده ترغب في عمل الكبدة الاسكندرانى بطريقة مميزة وسهلة وبسيطة عليها اتباع الخطوات التالية

المكونات

● كبدة طازجة مقطعة إلى شرائح رفيعة

● ملعقة ثوم مفروم

● زيت للقلي.

● فلفل اخضر وفلفل حامل مقطع الى قطع صغيرة

● ملعقة من فلفل الاسود

● ملح حسب الرغبة

● عصير ليمون

● ملعقة من الكزبرة الجافة ونصف ملعقة من الكمون

طريقة تحضير الكبدة الاسكندراني

بعد تحضير جميع المكونات السابقة واتبعي الخطوات التالية

● قومي باحضار وعاء عميق وضعي على النار حتى يسخن جيدا.

● ضعي فيه قليل من الزيت واتركية، حتى يسخن ثم نضيف إليه الثوم المفروم وقلبيه حتى يذبل لونه على نار متوسطة.

● ضيفي شرائح الكبدة بعد وضعها في الخل والملح مع التقليب المستمر.

● أضيفي إلى الخليط الفلفل الحامي والفلفل البارد وقلبيها جيدا

● ضعي قليل من الماء مع الكزبرة الجافة وتركيبهم حتى ان تستوي الكبدة ثم نطفي النار

● يمكن تقديمها في ساندويتشات مع سلطة الطحينة أو يمكن تقديمها مع عمل مكرونه ويمكن تقديمها وتزينها بالبقدونس.

طريقة عمل سلطة الطحينة

ضعي مقدار الطحينة الخام في طبق وضيفي اليه ليمونه وملعقه خل وماء دافئ ثم قلبي جيدا بملعقة حتى تصبح بيضاء اللون، ثم ضيفي الزيت والكمون وقلبيها

فوائد الكبدة

تحتوي الكبدة على العديد من البروتينات والفيتامينات المهمة للجسم مثل عنصر الحديد مهم جدا للأطفال للوقاية من الاصابة بالانيميا وايضا للكبار، وتحتوي على مجموعة من الفيتامينات اللازمة لبناء الجسم والعضلات لذلك فلا يمكن الاستغناء عنها، وينصح الاطباء بتناولها.