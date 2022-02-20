بمكونات بسيطة اصنعي طاجن البسلة باللحمة الموزة لتحضير وجبة غداء شهية وللذيذة أحلى من المطاعم

طاجن البسلة باللحمة الموزة ، أجمل وأطيب الأكلات المصرية المحبوبة لدى الكثير من الشعب المصري والعربي، وهو يقدم دائماً بجانب الأرز بالشعيرة والمخللات التي تعطي للأكل مذاق طيبة وفاتحة للشهية، ويمتلك رائحة جميلة تبعث منه أثناء التسوية، ومكوناته بسيطة توجد في كل بيت وتستطيع الأمهات تقديم وجبة غداء اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل طاجن البسلة باللحمة الموزة أحلى وجبة غداء تقدميها للأسرة بكل سهولة بالمنزل.

مكونات عمل طاجن البسلة باللحمة الموزة

يحتوي الطاجن إلي مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نصف كيلو من اللحمة الموزة المسلوقة.

ثلاث أكواب من عصير الطماطم.

2 كوب من الشوربة.

كوب من البسلة المسلوقة.

كوب من الجزر المسلوق.

بصلة كبيرة مفرومة.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

طبق صغير من البطاطس المقطعة مكعبات صغيرة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير طاجن البسلة باللحمة الموزة لتحضير وجبة غداء شهية وللذيذة أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر حلة متوسطة ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيداً. ثم نضع البصل ونقلب حتى يصبح لونه ذهبي جميل، ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب مع بعض. بعد ذلك نقوم بإضافة عصير الطماطم على البصل ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط. نقوم بإضافة الملح، والفلفل، والكزبرة للخليط، ثم نغطي الحلة ونتركها على نار هادئة حتى تتسبك جيداً. ثم نقوم بإضافة الجزر، والبسلة، والبطاطس للخليط ونقلب مع بعض. نقوم بإضافة الشربة للخليط البسلة ونحرك برفق حتى تمتزج المكونات مع بعضها. ثم نغطي الحلة ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق حتى تنضج البسلة وتصبح جاهزة للغرف.

طريقة تجهيز طاجن البسلة باللحمة الموزة

سوف نقدم لكم طريقة تجهيز الطاجن خطوة بخطوة وهى كالتالي:-

نحضر طاجن متوسط الحجم ونضع به قطع اللحمة، ثم نقوم بوضع خليط البسلة على اللحمة حتى نغطيها تماماً.

ثم نشعل الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نضع الطاجن داخل الفرن حتى يكتسب اللون الاحمر الجميل.

ثم نخرج الطاجن من الفرن ونضعه على السفرة بجانب الأرز والمقبلات وبألف صحة وهنا.

فوائد البسلة لصحة الجسم

تحتوي البسلة على فوائد غذائية رائعة ومفيدة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-