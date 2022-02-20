نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهريسة السورية النبكية على الطريقة الأصلية والطعم أفضل من الجاهز في المقال التالي
عمر شويل - جدة الهريسة السورية النبكية على الطريقة الأصلية والطعم أفضل من الجاهز - ثقفني
الهريسة السورية النبكية من ألذ الحلويات الشامية التي نالت شهرة كبيرة في كل البلاد العربية، ويمكنك تحضيرها في المنزل ببعض المكونات البسيطة وبطعم أفضل من الجاهز، ومع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم يتم البحث عن وصفات لعمل الحلويات الشرقية بأنواعها المختلفة مثل الكنافة والبسبوسة والهريسة، حيث تفضل كثير من ربات البيوت إعداد الحلويات في المنزل بدلاً من شرائها بأسعار غالية مبالغ فيها، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل الهريسة السورية النبكية على الطريقة الأصلية والطعم أفضل من الجاهز.
مكونات الهريسة السورية النبكية
- 4 كوب سميد وسط (600 جرام).
- كوب سكر (150 جرام).
- ربع كوب قطر (شربات).
- نصف ملعقة صغيرة كربونات صوديوم (البيكنج صودا).
- 2 كوب ماء دافئ.
- 200 جرام فستق حلبي أو أي نوع مكسرات.
- 4 ملاعق كبيرة سمن (يفضل السمن البلدي).
مقادير القطر(الشربات)
- 3 كوب سكر (450 جرام).
- 2 كوب ماء.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير
- نضع أربع أكواب من السميد في إناء عميق ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم وكوب من السكر، ونقلب المكونات الجافة مع بعضها جيداً.
- ثم نضيف ربع كوب من القطر، ونقلب المكونات حتى تمتزج المكونات الجافة مع القطر، ثم نضيف كوبين من الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على قوام طري.
- نغطي الخليط ويترك في الثلاجة لمدة أربع ساعات على الأقل، ثم ندهن صينية بالسمن ونوزع الخليط بالتساوي وندهن وجه الصينية بالسمن.
- ثم نوزع الفستق الحلبي أو المكسرات المفضلة على وجه الصينية.
- ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 25 دقيقة (نشعل الفرن من أسفل فقط).
- ثم نطفئ النار من أسفل ونشعلها من أعلى لمدة عشر دقائق حتى يتم النضج.
- لتحضير القطر: نذوب 3 أكواب من السكر في كوبين ماء ثم نرفع المكونات على النار، عندما يبدأ القطر في الغليان نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ويترك القطر يغلي لمدة خمس دقائق ثم نطفئ النار.
- تسقي الهريسة بالشربات الساخن فور خروجها من الفرن وتترك حتى تبرد لمدة ساعتين ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ