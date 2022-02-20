كوب من السكر حضري كيكة المندرين اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة

كيكة المندرين ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات المشهورة واللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات الهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها ونكهتها حيث أنها يمكن عملها بالبرتقال او الليمون أو الحليب الساخن والتفاح والفواكه المجففة وغيرها من النكهات، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، ويمكن عملها في المنزل بل من شرائها من محلات الحلوى، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كيكة المندرين اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل كيكة المندرين

تتكون كيكة المندرين اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

٢ كوب من الدقيق الفاخر.

٥ حبات من المندرين ( اليوسفي).

٣ حبات من البيض.

كوب من الزيت.

نصف كوب من اللبن.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة صغيرة من الملح.

شرائح مندرين منزوعة البذور.

مقادير الصوص

هناك بعض المكونات لعمل الصوص وهي كالآتي:-

كوب من عصير البرتقال.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من النشا.

أوراق نعناع للتزيين.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة المندرين اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-