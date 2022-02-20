نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوب من السكر حضري كيكة المندرين اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
كيكة المندرين ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات المشهورة واللذيذة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الحلويات الهشة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند تحضيرها، وتختلف طريقة تحضيرها ونكهتها حيث أنها يمكن عملها بالبرتقال او الليمون أو الحليب الساخن والتفاح والفواكه المجففة وغيرها من النكهات، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي، ويمكن عملها في المنزل بل من شرائها من محلات الحلوى، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير كيكة المندرين اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل كيكة المندرين
تتكون كيكة المندرين اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- ٢ كوب من الدقيق الفاخر.
- ٥ حبات من المندرين ( اليوسفي).
- ٣ حبات من البيض.
- كوب من الزيت.
- نصف كوب من اللبن.
- كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشة صغيرة من الملح.
- شرائح مندرين منزوعة البذور.
مقادير الصوص
هناك بعض المكونات لعمل الصوص وهي كالآتي:-
- كوب من عصير البرتقال.
- ٣ ملاعق كبيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة من النشا.
- أوراق نعناع للتزيين.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة المندرين اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم بعصر خمس حبات المندرين ونصفيهم في إناء ثم نضيف إليهم البيض والزيت والحليب والسكر والفانيليا والملح ونخلط المكونات جيداً.
ثم نضيف بعد ذلك الطحين والبيكنج بودر ونخلط المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وقوام كريمي.
نقوم بتحضير قالب كيك وندهن بقليل من الزيت ونرش عليه دقيق ونضع في قاع القالب شرائح المندرين ثم نصب الخليط عليها.
ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ساعة حتى تنضج ثم نخرج الصينية من الفرن ونقلبها على طبق.
نترك الكيكة حتي تبرد تماماً وتحضر الصوص نقوم بتحضير مقلاة ونضع بها كوب من عصير البرتقال والنشا والسكر ونخلط المكونات جيداً.
ثم نضع المقلاة على نار متوسطة مع الاستمرار في التقليب حتى يكون القوام ثقيل ثم نرفعه من على النار ونتركه حتي يبرد تماماً.
نسكب الصوص فوق الكيك ونزينها بشرائح المندرين وأوراق النعناع ثم تقطيعها ونضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا.
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