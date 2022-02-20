حضري الفقاص المغربي بالتمر سهل ومقرمش ولذيذ

الفقاص المغربي بالتمر ، هو نوع من الحلويات الجميلة واللذيذة سهلة وبسيطة في تحضيرها يمكن تقديمها باستخدام قطع البلح أو باستخدام اللوز المقشر حسب الرغبة، تشبه عجينة البسكوت في تشكيلها وتقطيعها ولكنها من الأنواع التي تدخل الفرن مرتين مرة للتسوية ومرة للتحمير لكي تصبح مقرمشة وشهية، وتعتبر مكونات الفقاص بسيطة وجداً وغير مكلفة وتعطي له مذاق خاص مع قطع البلح الشهية، يمكن تقديمه في الأعياد أو في العديد من المناسبات الأخرى لذيذ وشهي ويمتاز بلون رائع وطعم مقرمش جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الفقاص المغربي بالتمر بخطوات سهلة جداً وبسيطة وغير مكلفة داخل المنزل.

مكونات عمل الفقاص المغربي بالتمر

سوف نتعرف علي بعض المكونات البسيطة لعمل الفقاص المغربي وهي كما يلي:-

6 بيضات.

كوب ونصف من السكر.

كوب من الزيت النباتي.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

2 كوب كبير من التمر منزوع النواى.

مقدار من الدقيق حسب احتياج العجينة.

لدهن الوجه

2 ملعقة كبيرة حليب.

1 ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الفقاص المغربي بالتمر بكل سهولة وبساطة في المنزل وهي كما يلي :-

أولاً نحضر طبق ونقوم بتقطيع التمر إلي قطع صغيرة جداً، ثم بعد ذلك نحضر بولا كبيرة ونضع بها حبات البيض مع السكر وملعقة الفانيليا ورشة الملح. ثم نخفق المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتي يذوب السكر تماماً، ثم يضاف الزيت ونستمر في خفق حتي يمتزج الخليط جيداً. يضاف الدقيق تدريجياً مع إضافة البيكنج بودر ونخلط المكونات حتي يختفي الدقيق، ثم يضاف مقدار التمر المقطع إلي قطع صغيرة. ثم تعجن باليد جميع المكونات جيداً حتي نحصل علي عجينة طرية ومتماسكة وغير لاصقة باليد.

طريقة تشكيل العجينة