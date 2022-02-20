نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البوريك التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة في المقال التالي
البوريك التركي ، يعتبر من الوجبات السريعة والمشهورة التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، ويعتبر من الوجبات السريعة والخفيفة التي لا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيره، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لعمل وجبات سريعة لأبنائها بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية، وتختلف طريقة حشوة وتحضيره من مكان إلى آخر، وتتكون هذه الوجبة من مكونات سهلة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير البوريك التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل البوريك التركي
يتكون البوريك التركى اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق شهي ولذيذ وهي كالاتي:-
- نصف كيلو الرقائق.
- كوب من الحليب الدافئ.
- حبة كبيرة من البيض.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من الجبنة البيضاء.
- حزمة من البقدونس الاخضر.
- كوب من الجبنة الموتزاريلا.
- نصف كوب من السمسم.
- ربع كوب من حبة البركة.
طريقة التحضير
نتعرف على طريقة تحضير البوريك التركي اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الجبنة البيضاء الجبنة الموتزاريلا والبقدونس المقطع والسمسم وحبة البركة ونخلط المكونات جيداً.
- ثم نقوم بإحضار وعاء ونضع به كوب من الحليب ونصف كوب من الزيت ونقلب المكونات جيداً وندهن بها طبقات العجين.
- تحضير صينية مستطيلة وندهنها بقليل من الزيت ونضع بها أربع طبقات وندهن طبق بالخليط السابق ثم نضع طبقة خامسة ونضع الحشو.
- ثم بعد ذلك بوضع أربع طبقات مع دهن كل طبقة ثم حشوها ثم نضع أربع طبقات أخريين مدهونين.
- نسقي طبقة من الوجه بخليط الدهن السابق ثم نقطع الصينية الى مربعات ونرش على وجهها السمسم وحبة البركة.
- نقوم بعد ذلك بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبى.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب الشاي.
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