اصنعي بنفسك صينية البسبوسة المرملة باللبن الرائب أحلى من محلات الحلواني

البسبوسة المرملة من أطباق الحلويات الجميلة المحببة لدي الكثير من الناس، وتشتهر بها محلات الحلواني وتعرف بطعمها اللذيذ ومذاقها الرائع الذي يجذب الناس إليها، وهى من الحلويات التي تحتل المركز الأول في القائمة، ويطلق عليها العديد من الأسماء مثل حلو الشام في لبنان والعراق، والهريسة في سوريا، والبسبوسة في مصر، وتحلى بالشربات البارد، أو ماء القطر، وتزين بالمكسرات الجميلة التي تعطي لها طعم جميلة ومختلف عن الحلويات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية البسبوسة المرملة باللبن الرائب أحلى من محلات الحلواني بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات صينية البسبوسة المرملة

تعرف بمكوناتها البسيطة التي لا يخلو أي مطبخ منها والتي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كيس من البسبوسة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من اللبن الرائب.

نصف كوب من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة السائل.

2 كوب من الشربات البارد للتحلية.

صينية متوسطة الحجم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية البسبوسة المرملة باللبن الرائب أحلى من محلات الحلواني وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به سميد البسبوسة، والبيكنج بودر، ثم نقلبهم مع بعض. نقوم بإضافة السمنة على الخليط، ثم نقلب حتى يصبح الخليط مفتت. بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن الرائب، والحليب السائل، ثم نقلب الخليط جيدًا حتى يصبح متجانس وثقيل القوام. نحضر الصينية وندهنها بقليل من السمنة حتى لا يلتصق الخليط بها، ثم نصب الخليط داخل الصينية ونقوم بتوزيعه بالتساوي. نشعل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونتركها حتى تسخن، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات البارد مباشرة، ثم نغطيها ونتركها حتى تبرد تمامًا. بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلي مربعات متوسط الحجم ثم نرصها على طبق التقديم وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل البسبوسة المرملة

توجد نصائح بسيطة يجب أن نتعرف عليها حتى نحصل على بسبوسة بقوام رائع وطعم لذيذ وهى كما يلي:-

يفضل أن يكون سميد البسبوسة من نوع جيد.

يجب أن يكون الشربات بارد تمامًا قبل وضعه على الصينية.

يفضل وضع البيكنج بودر على الخليط الجاف حتى لا يفسد.

تسخين الفرن جيدًا قبل وضع الصينية.

وضع الشربات عليها مباشرةً عند خروجها من الفرن.

طريقة عمل شربات البسبوسة

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة عمل الشربات وهى كما يأتي:-