نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو حليب فقط اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي بطعم ومذاق أحلي من الجاهزة مش هتشتريها من برة تاني في المقال التالي
الزبدة الفلاحي أصبحت من المكونات التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير في إعداد الحلويات والعديد من الاصناف الأخرى وذلك لأنها تعطي للطعام رائحة مميزة وطعم مميز ومختلف عن باقي الدهون والزيوت التي يتم استخدامها في إعداد الطعام بخصوص عن الحلويات تعطيها زبدة طعم لا يقاوم لذلك أصبح الكثير من الناس يحرصون الآن على شراء الزبدة الفلاحي وأن تكون دائما موجودة في المنزل ولكن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريق يمكن من خلالها إعداد الزبدة الفلاحي في المنزل باستخدام الحليب الطبيعي ولا تحتاج الزبدة إلى الكثير من المكونات إلى الكثير من الخطوات خلال هذا المقال سنتحدث عن كل التفاصيل.
مكونات طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب من الحليب
تعتمد الزبدة الفلاحي وجميع انواع منتجات الألبان على الحليب وذلك لأن الحليب يعد المكون الأساسي للكثير من هذه المنتجات خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة استخدام الحليب حتى نحصل على الزبدة الفلاحي والمكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الزبدة هي:
- كوب من الحليب الطازج السائل كامل الدسم.
- ملعقة صغيرة من الملح وهذه الملعقة يتم استخدامها حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنها.
برطمان من الزجاج.
طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب من الحليب
الخطوات التي نحتاج إليها أثناء إعداد الزبدة الفلاحي خطوات سهلة يمكن اعدادها في المنزل وفي ما يلي سنتحدث عن هذه الخطوات:
- نضع الحليب طازج كامل الدسم داخل البرطمان من الزجاج.
- بعد ذلك نترك البرطمان الزجاجي مغلق بإحكام ويحتوي على الحليب لمدة 24 ساعة تقريبا.
- بعد ذلك عندما نعود إلى البرطمان الزجاجي نلاحظ وجود بعض القطع الجبنية على سطح هذا البرطمان.
- نجمع هذه القطع ونضعها داخل الماء المثلج ونبدأ في تشكيلها معًا.
- يفضل الكثير من الناس تشكيل الزبدة على هيئة كرات متوسطة الحجم
- بعد ذلك تكون الزبدة الفلاحي جاهزة للاستخدام يمكن تخزينها داخل الثلاجة او الفريزر لفترة طويلة ويمكن استخدامها على جميع أنواع الطعام فور اعدادها.
- يمكن وضع الزبدة على النار حتى تتحول إلى زبدة ذائبة وبعد ذلك تتحول إلى سمنة.
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