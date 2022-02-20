اصنعي فطائر اللحمة المفرومة التركية بعجينة هشة وبطعم ما يتوصفش

أصبحت الأطعمة التركية مشهورة للغاية في العالم العربي، وبشكل خاص في المطبخ المصري، والمطبخ التركي به وصفات حلويات ومعجنات وغيرها، وتميز بالمعجنات المختلفة والفطائر الرائعة واللذيذة، وتعد فطائر اللحم التركية من بين أشهر الوصفات والتي تتمتع بطعم رائع للغاية، ومن أسباب نجاح فطائر اللحمة المفرومة التركية العجينة، والتي يجب أن تكون هشة تشبه القطن من الداخل، ولابد من تحضيرها بالمكونات المضبوطة واتباع الخطوات الصحيحة، وخلال هذا المقال قررنا أن نطلعكم عن طريقة عمل فطائر اللحمة المفرومة التركية.

طريقة عمل الفطيرة التركي باللحمة المفرومة

في الوقت الحالي الذي انتشرت فيه الفيروسات والأوبئة المختلفة، تحرص كل ربات البيوت على إبعاد أفراد أسرتها من تناولها الأكلات الجاهزة، والتي لم تتأكد من مصدرها ولا من دقة تحضيرها، ونظراً لحب الجميع للمعجنات بكل أنواعها تبحث ربات البيوت على طرق جديدة للمعجنات المختلفة، لكي تقدمها للعائلة في الأوقات المختلفة، والفطيرة التركي باللحمة المفرومة من أبرز تلك الوصفات، والتي لقت قبولاً كبيراً من الجميع، ويمكن تقديمها في وجبة الغداء أو العشاء.

مكونات فطائر اللحمة المفرومة التركية:

4 كوب من الدقيق المنخول.

كوب من اللبن.

كوب من الزيت.

كوب من البقسماط.

2 صفار بيضة.

2 ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتين كبيرة ونصف حبة البركة.

2 ملعقة كبيرة سمسم.

مكونات الحشو:

كيلو لحم مفروم.

2 فص ثوم ناعم.

بصلة كبيرة مفرومة.

حزمة بقدونس مفروم.

ملح، فلفل أسود، بهارات مشكلة.

ملعقة كبيرة دبس الرمان.

طريقة التحضير: