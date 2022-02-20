أبسط طريقة لعمل بسكويت التمر بقوام هش يذوب بالفم

يعد بسكويت التمر ، من أشهي وألذ أنواع البسكويت اللذيذ والشهي، الذي يمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، ويتميز هذا النوع من الحلويات بقوام هش وخفيف ويذوب بالفم، ومكوناته بسيطة وغير مكلفة، له أيضاً مذاق لذيذ ومميز، ويتميز بسهولة وسرعة تحضيره، ويتمتع بالكثير من العناصر الغذائية اللازمة للجسم، لاحتوائه علي التمر الغني بالكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، وهو مفيد ومغذي جداً للأطفال، يمكن تقديمه بجانب الشاي أو الحليب علي الإفطار، هو من أنواع البسكويت الخفيفة والهشة علي المعدة، ولا يحتاج إلي وقتاً طويلاً عند تحضيره، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أبسط طريقة لعمل بسكويت التمر اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل بسكويت التمر

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذا البسكويت الرائع وهي كالاتي:-

خمس مكعبات من الزبدة.

100 جرام سكر بودرة.

نصف معلقة كبيرة عسل أسود.

بيضة.

رشة فانيليا.

معلقة صغيرة بكينج بودر.

رشة ملح.

300 جرام من الدقيق.

للحشو:-

عجوة.

سكر بودرة.

طريقة التحضير

سوف نعرض عليكم من هنا خطوات تحضير بسكويت التمر اللذيذ بكل سهولة وهي كالاتي:-

قومي بإحضار الخلاط الكهربائي، وضعي كلاً من الزبدة، والسكر والعسل، وقومي بخلطهم جيداً. ثم ضيفي البيض، والفانيليا والملح وبكينج بودر، إلي الخليط السابق، مع الاستمرار في الخلط. بعد ذلك اسكبي محتويات الخلاط الكهربائي، في وعاء وقومي بإضافة الدقيق بالتدريج، واستمري في العجن باليد، حتي تحصلي علي عجينة متماسكة ولينة. ثم غلفي العجينة بطبقة من البلاستيك، وقومي بإدخالها إلي الثلاجة لكي ترتاح، لمدة 20 دقيقة تقريباً. بعد كدة قومي بفرد العجوة علي سطح مسطح واتركيها جانباً، ثم اخرجي العجينة من الثلاجة، وقومي بفردها بالنشابة جيداً. ثم قطعي العجينة حسب الشكل الذي تفضلينه، وقومي بوضع العجوة داخل العجينة، وإغلاقيها جيداً. بعد ذلك أجلبي صينية الفرن وقومي برص البسكويت فيها، وادخليها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 200 مئوية. عندما يتلون البسكويت ويأخذ اللون الذهبي، اخرجيها من الفرن واتركيه حتي يبرد تماماً، ضعي البسكويت في طبق التقديم، ورشي علي الوجه سكر بودرة، وقدميه بالهناء والشفاء.

طريقة عمل عجوة التمر في المنزل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضيرها وهي كالاتي:-

نحضر نصف كيلو من التمر الجاف، ونضعه في إناء عميق، ثم نقوم بتسخين المياه علي النار، ومن ثم إضافتها علي التمر.

نقلب التمر بالمعلقة، ونتركه منقوعاً في المياه لمدة ربع ساعة فقط، ثم نقوم بإزالة النوي من التمر، ومن ثم نقوم بنقعه في مياه ساخنة لمدة ربع ساعة أخرى.

بعد انتهاء المدة، نحضر مصفاه لتصفية التمر فيها، والتخلص من المياه، ثم نضع كمية قليلة من التمر في المطحنة، ونطحنها مع مراعاة إضافة كمية قليلة من الزيت، لتسهيل عملية الطحن.

بعد الانتهاء من طحن التمر، سيصبح أشبه بالعجين، ثم نضع بعد ذلك طاسة علي النار، ونضع السمن البلدي بها، ثم نضيف العجوة فيها ونقلبها جيداً.

إلي أن يصبح لونها مائلاً إلي الأحمر وبعد ذلك نغلق النار، ونرش علي العجوة، الكمية المتوفرة من السمسم، ونقلبها جيداً، بعد ذلك تصبح جاهزة.

فوائد التمرللجسم

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-