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عمر شويل - جدة بسبوسة عادية بالحليب سادة مرملة في بيت سهلة وبنفس طعم الجاهزة - ثقفني
بسبوسة عادية بالحليب سادة مرملة في بيت سهلة وبنفس طعم الجاهزة، تعتبر البسبوسة من حلويات الشرقية التي لها مذاق راقي طعمها وقوامها من حلويات التي يحبها الكبار والصغار فهي طرية قوام بطبقة خارجية باللون الذهبي ومن داخل تكون مرملة بسبب وجود دقيق سميد بها وتسقى بالعسل الثقيل الساخن لتكون ناجحة، وبدلا من شراءها من محلات يمكنك أن تحضريها في منزل بمكونات سهلة وبسيطة ولكن لابد من أتباع مكونات وتنفيذها بالتفصيل حتى تكون لديك بسبوسة سادة طرية مرملة من دون أخطاء.
طريقة بسبوسة سادة بالحليب واللبن زبادي
- نحتاج إلى عدد 2 كوب وربع الكوب من دقيق السميد الناعم.
- ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب كبير من زبادي.
- كوب من حليب.
- نصف كوب من سمن بدرجة حرارة المطبخ.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من قطر عسل حلويات الثقيل.
تحضير بسبوسة سادة الحلواني مرملة
- في وعاء كبير يخلط كل مكونات الجافة من دقيق السميد مع نصف كوب من سكر وملعقة كبيرة من بيكنج بودر، ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- تقلب مكونات الجافة مع بعضها جيدا ويضاف عليها نصف كوب من سمن مذاب وتخلط برفق مع 2 ملعقة كبيرة من القطر الثقيل المخصص للحلويات.
- ثم يضاف كوب زبادي مع كوب حليب وتخلط برفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها جميعا والخفق يكون برفق حتى لا يخرج جلوتين من دقيق وتصبح بقوام قاسي جاف عندما تنضج.
- ثم في قالب مقاس 28 سم يكون مدهون بملعقة كبيرة من السمنة، يصب مزيج البسبوسة في قالب حلواني ويتساوى سطح بسبوسة عن طريق أن تبلل اليد بالقليل من الماء.
- ثم يغرز حبات من مكسرات كاملة أو المجروشة على سطح خليط، وتقطع صينية البسبوسة وتدخل الفرن الساخن على حرارة 180 درجة، حتى نلاحظ احمرار البسبوسة من جوانب، وتغلق أسفل الفرن وتشعل أعلاه على سطح البسبوسة للدرجة بلون ذهبي رائع.
- ثم تخرج البسبوسة من الفرن وهي ساخنة ويصب عليها القطر أو سيرب ثقيل الساخن ويغطى قالب البسبوسة ويترك حتى تتشرب البسبوسة القطر وتبرد وتقطع وتقدم مع شاي أو القهوة.
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