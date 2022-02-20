حضري أشهي وألذ كبسة سعودي في المنزل بمكونات بسيطة

تعتبر الكبسة السعودي ، من أشهر وألذ الأطباق الخليجية والتي تشتهر بها المملكة العربية السعودية، وتتميز بمذاقها الشهي الغني بالبهارات، وينافس طبق الكبسة أطباق شعبية أخرى شهيرة مثل الجريش والقرصان والسليق السعودي، ومن شأن هذا التوثيق أن يحسم الجدل في بعض الأكلات السعودية، وهي من أشهر المأكولات السعودية وتكون غالباً في معظم مناطق الممكلة، وتتكون من الأرز والدجاج أو اللحم والبهارات المختلفة، وهو من الوجبات التي تتكون أساساً من الأرز طويل الحبة والتي تقدم في دول الخليج وتعد هي الوجبة الرئيسية في السعودية، ولها طعم لذيذ ومختلف عن باقي الأكلات، لذلك سوف نقدم لكم من هنا أسهل وأبسط طريقة لعمل الكبسة السعودي في المنزل.

مكونات عمل الكبسة السعودي في المنزل

سوف نتعرف الأن من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الكبسة السعودي وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة الضأن.

ثلاث أكواب من الأرز منقوعين لمدة تلت ساعة.

4 حبات من البصل المفروم.

كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم.

2 من حبات الجزر المبشور.

معلقة صغيرة من بشر قشر الليمون.

نصف كوب زيت.

معلقة كبيرة قرفة.

نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.

معلقة ونصف قرنفل مطحون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة كمون.

معلقة كبيرة من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نعرض لحضرتكم من هنا طريقة تحضير الكبسة السعودي بأسهل الطرق وهي كالاتي:-