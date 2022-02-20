أقوى كريم تفتيح طبيعي من النشا وكريم جونسون لتبيض الأماكن الداكنة بالجسم

كريم جونسون والنشا لتفتيح الأماكن الداكنة، محبي الوصفات الطبيعية سوف نطلعكم عن أفضل طريقة لعمل كريم يساعد في تفتيح الأماكن الداكنة ويخلصكم من العديد من مشاكل البشرة ويجعلها أكثر بياضاً وإشراق، كما يمنحها الرطوبة ويترك ملمسها ناعم مثل بشرة الأطفال، وهذا لأن الكريم يحتوي على النشا وكريم جونسون وكلا منهم معروف بخصائصها التي سوف تجعلك تملكين البشرة التي تحلمي بها، وكل ذلك بجانب الحفاظ على سلامة البشرة من استخدام كريمات تحتوي على عناصر كيميائية تسبب ضرر للجلد.

كريم جونسون والنشا لتفتيح الأماكن الداكنة

الكريمات الطبيعية هي الأمنة على البشرة تعطي نتيجة فعالة ومرضية للشخص، بعيداً عن الكريمات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، مما تسبب لها تهيج كبير والتحسس منها، كما أن هناك كريمات طبيعية يضاف إليها بعض المكونات المنزلية فتعمل على تبيض البشرة وتفتيحها بشكل فعال.

المكونات

مكونات الوصفة بسيطة للغاية ومتوفرة في كل مكان من السهل الحصول عليها لاستخدام هذه الطريقة الجبارة في تفتيح البشرة والمكونات هي.

اثنين ملعقة كريم جونسون.

ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقه ماء ورد.

كبسولة فيتامين ه

عبوة نظيفة.

طريقة التحضير

ضعي في العلبة النظيفة النشا مع ماء الورد وامزجيهم حتي تذوب النشا.

ثم ضيفي إلى المزيج كبسولة فيتامين ه‍ واخلطي مرة أخرى ثم ضيفي كريم جونسون.

اخلطي المكونات كلها معاً حتى تتجانس.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم جفيفه، ثم قومي بمسح الوجه بقطعة قطن بها ماء الورد.

بعد أن يجف ماء الورد على وجهك، ضعي الكريم على البشرة والأماكن الداكنة، لأنكي تستطيعي استخدام الوصفة في جميع أنحاء الجسم لأنه آمن.

يفضل استخدام الكريم مرتين كل يوم، يفضل استخدام الوصفة لمدة شهر وسوف تلاحظين نتيجته المبهرة.

فوائد استخدام كريم جونسون والنشا

كريم جونسون والنشا يعطون نتائج مرضية حيث إن لكل منهم فوائده المتعددة ومنها ما يلي.