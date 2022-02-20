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عمر شويل - جدة بكيلو دقيق أعملي القرص الطرية بالسمسم بمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف أحلي من الجاهز - ثقفني
طريقة عمل ومقادير القرص بالسمسم، القرص الطرية بالسمسم من أنواع المخبوزات اللذيذ والتي يمكن تناولها بالشاي كوجبة لذيذة للإفطار كما أنها من الأكلات المشبعة، ولذلك تبحث عن طريقة تحضير هذا النوع من القرص الكثير من ربات البيوت وذلك بغرض توفير شرائها من الخارج، والآن سوف نساعدكم في القيام بإعدادها، وسوف نعرض مقادير وطريقة تحضيرها بخطوات بسيطة.
طريقة عمل القرص الطرية بالسمسم
جهازي افضل أنواع القرص التي يتم شراؤها من الأفران بشكل دائم، وذلك من خلال بعض المكونات البسيط، والخطوات المحددة، وطريقة التحضير كالتالي:
المكونات
- كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.
- خمس ملاعق كبار من السكر الناعم.
- باكو من الخميرة الفورية.
- خمس ملاعق من السمنة.
- عدد واحدة فقط بيضة.
- نصف كوب من السمسم.
- رشه فانليا.
- رشه ملح.
طريقة التحضير
- احضري كوب من المياه الدافئة، وأضيفي بها ملعقة من السكر.
- ثم أضيفي الخميرة وقلبي المكونات جيدًا، ثم تركيها جانبًا حتى تختمر.
- ويفضل لعمل أفضل المخبوزات والمعجنات استخدام المضرب الكهربائي، ليعطي النتيجة المطلوبة بشكل سريع.
- احضري بوله غويطة، وأضيفي بداخلها السمن والسكر.
- اخلطي المكونات على أعلى سرعة واستمري حتى يزداد حجم المكونات ويصبح كريمي ناعم.
- أضيفي البيضة إلى الخليط، وأعيدي الخلط مرة أخرى حتى يتم التجانس بأفضل طريقة.
- أضيفي الفانيليا للحصول على رائحة وطعم مميز القرص.
- أضيفي الآن الدقيق في وعاء مناسب، وأضيفي إليه الملح، والسمسم.
- اخلطي المكونات الجافة جيدًا.
- ثم أضيفي إلى هذه المكونات خليط السمن والبيض.
- وقومي بخلط المكونات حتى يمتزج مع الدقيق جيدًا.
- أضيفي كوب الماء بالخميرة بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة.
- اتركي العجينة وغطيها لمدة ساعة.
- وسوف تجدين العجينة قد تغير حجمها وتضاعف.
- يمكنك تشكيلها إلى كرات صغيرة.
- اضغطي على هذه الكرات بشكل بسيط وهاديء.
- اتركي القرص حتى تختمر مرة أخرى لمدة عشر دقائق.
- يمكن إدخالها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة.
- اتركيها حتى يصبح لون وجهه ذهبي.
- بعد الانتهاء يمكنك إخراجها من الفرن بعد تمام النضج.
- وغطي القرص حتى تظل طرية وساخنة.
- ويمكن تقديمها في أي وقت وتناولها بألف هنا.
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