بكيلو دقيق أعملي القرص الطرية بالسمسم بمقادير مظبوطة وبطعم هش وخفيف أحلي من الجاهز

طريقة عمل ومقادير القرص بالسمسم، القرص الطرية بالسمسم من أنواع المخبوزات اللذيذ والتي يمكن تناولها بالشاي كوجبة لذيذة للإفطار كما أنها من الأكلات المشبعة، ولذلك تبحث عن طريقة تحضير هذا النوع من القرص الكثير من ربات البيوت وذلك بغرض توفير شرائها من الخارج، والآن سوف نساعدكم في القيام بإعدادها، وسوف نعرض مقادير وطريقة تحضيرها بخطوات بسيطة.

طريقة عمل القرص الطرية بالسمسم

جهازي افضل أنواع القرص التي يتم شراؤها من الأفران بشكل دائم، وذلك من خلال بعض المكونات البسيط، والخطوات المحددة، وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

خمس ملاعق كبار من السكر الناعم.

باكو من الخميرة الفورية.

خمس ملاعق من السمنة.

عدد واحدة فقط بيضة.

نصف كوب من السمسم.

رشه فانليا.

رشه ملح.

طريقة التحضير