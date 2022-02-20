أعملي الفراخ بالمشروم على أصوله بخلطة وتتبيلة سرية بطعم ومذاق لذيذ

طريقة عمل الفراخ بالماشروم، الدجاج من أفضل الوجبات والأكثر استهلاكا، ولذلك لمذاقه اللذيذ والمميز، والذي يمكن طهيه بالعديد من الطرق، منها المقلي والمشوي كما يمكن حشوه بالأزر أو الفريك مع إضافة الخضروات الطازجة، فكل طريقة تجعل منه طبقا مميزا ذو مذاق لذيذ ورائع، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الفراخ بالماشروم بطريقة سهلة وبسيطة، بمكونات متوفرة لديك في المنزل.

طريقة عمل الفراخ بالماشروم

اصنعي لأفراد أسرتك وجبة فراخ بالماشروم بطريقة مميزة ولذيذة وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات:

نصف كيلو من صدور الدجاج خالية من العظام.

نصف كيلو من الماشروم.

ربع كوب من شوربة الدجاج أو شوربة مرقة الدجاج.

فصين من الثوم المفروم فرماً ناعماً.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

٢ ملعقة كبيرة من زيت دوار الشمس.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاثة ملاعق طعام من عصير الليمون الطازج.

نصف ملعقة كبيرة من الروزماري الطازج المفروم.

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم.

قليل من الملح.

قليل من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير