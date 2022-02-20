نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الفراخ بالمشروم على أصوله بخلطة وتتبيلة سرية بطعم ومذاق لذيذ في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعملي الفراخ بالمشروم على أصوله بخلطة وتتبيلة سرية بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني
اصنعي لأفراد أسرتك وجبة فراخ بالماشروم بطريقة مميزة ولذيذة وطريقة تحضيرها كالآتي:
طريقة عمل الفراخ بالماشروم، الدجاج من أفضل الوجبات والأكثر استهلاكا، ولذلك لمذاقه اللذيذ والمميز، والذي يمكن طهيه بالعديد من الطرق، منها المقلي والمشوي كما يمكن حشوه بالأزر أو الفريك مع إضافة الخضروات الطازجة، فكل طريقة تجعل منه طبقا مميزا ذو مذاق لذيذ ورائع، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الفراخ بالماشروم بطريقة سهلة وبسيطة، بمكونات متوفرة لديك في المنزل.
طريقة عمل الفراخ بالماشروم
اصنعي لأفراد أسرتك وجبة فراخ بالماشروم بطريقة مميزة ولذيذة وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات:
- نصف كيلو من صدور الدجاج خالية من العظام.
- نصف كيلو من الماشروم.
- ربع كوب من شوربة الدجاج أو شوربة مرقة الدجاج.
- فصين من الثوم المفروم فرماً ناعماً.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.
- ٢ ملعقة كبيرة من زيت دوار الشمس.
- أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ثلاثة ملاعق طعام من عصير الليمون الطازج.
- نصف ملعقة كبيرة من الروزماري الطازج المفروم.
- ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم.
- قليل من الملح.
- قليل من الفلفل الأسود.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار وعاء كبير، ويتم وضع زيت الزيتون وإضافة كلا من عصير الليمون والثوم والملح والروزماري والفلفل الأسود إليه.
- ثم يتم إضافة الدجاج إلى خليط التوابل، ويقلب جيدا حتى تمتزج التوابل مع الدجاج بالكامل.
- قومي بوضع الدجاج في الثلاجة لمدة تتراوح بين ساعتين إلى ليلة كاملة.
- قومي بإخراج قطع الدجاج من التوابل ويتم غمس كل قطعة بالدقيق.
- قومي بإحضار مقلاة مناسبة وترفع على نار متوسطة، ويتم وضع دوار الشمس وتترك حتى يسخن الزيت.
- يتم وضع الدجاج بالمقلاة والتقليب في جميع الاتجاهات لمدة تتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين لكل جهة، حتى الحصول على لون ذهبي.
- يتم إخراج الدجاج من المقلاة، ثم يتم تقطيع الماشروم إلى شرائح، وتضاف إلى نفس المقلاة والتقليب لمدة دقيقة كاملة.
- ثم يتم إضافة شوربة الدجاج وصوص التوابل، بالإضافة إلى كلا من البقدونس والفلفل الأسود والملح ومزج الخليط جيدا، ويترك على نار هادئة لمدة تتراوح بين خمس دقائق إلى عشر دقائق حتى تحصلي على صوص مناسب.
- يتم وضع الدجاج في الصوص والتقليب برفق لمدة دقيقتين ثم يرفع من على النار.
- يوضع في طبق التقديم ويزين بالبقدونس.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ