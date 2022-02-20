لو عندك كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك

المهلبية بالشعرية من أكثر أنواع الحلوى يسرًا وبساطةً في التحضير، نقدم عبر الآتي من تلك السطور المقبلة أهم المعلومات عن أهم المكونات الأساسية، والتي من الممكن أن نستعملها في تحضير أفضل حلوى من المهلبية والتي تمتاز بكونها من بين أفضل وأسهل ما يمكن أن تقوم بتحضيره ربة المنزل، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على أهم المكونات التي تيسر على ربة المنزل أن تقوم بالإعداد السريع لتلك الوصفة المنزلية لأشهى الحلويات البسيطة، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المعلومات عن أهم المكونات التي تدخل في التحضير لتلك الوصفة البسيطة من المهلبية سريعة التحضير.

مكونات خلطة المهلبية بالشعرية

أفضل الوصفات التي من الممكن أن نقوم بتحضيرها هي تلك الوصفة المتميزة من نوع مهلبية سهل التحضير من الممكن أن يستعان لتحضيرها بمكون الشعرية، والتي تيسر من عمل نوع المهلبية التي سنقوم بذكر أهم مكوناتها للحصول على القوام والطعم المطلوب، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات التي تيسر من تحضير المهلبية باستعمال الشعرية، من الممكن أن يتم عمل مهلبية الشعرية من خلال الاستعانة بالمكونات البسيطة الآتية:

كوب من مكون الشعرية.

كوبان من الحليب.

ربع كوب من مكون حليب البودرة.

عدد ملعقتان من مكون النشا.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من الزيت النباتي.

ملعقة من السمن البلدي.

طريقة عمل خلطة المهلبية بالشعرية

بالإمكان التحضير لوصفة المهلبية بالشعرية من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة قد سلف ذكرها ومن الممكن أن نتبع ما يلي: