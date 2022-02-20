طريقة عمل كيكة الحليب الهشه الطرية كيك الحليب التركية مذاق يعشقه الكبار والصغار

طريقة عمل كيكة الحليب الهشه الطرية، من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها عبر مؤشر البحث جوجل، فهي أحد الكيكات التي تقدمها ست البيت لأفراد أسرتها وللضيوف، كتحلية خفيفة وفي متناول الكثيرين لبساطة مكوناتها وسهولة عملها، مثلها مثل كيكة البرتقال التي يعشقها الكبار والصغار وكذالك كيكة دريم اللذيذة، ولا ننسي الجلاش الحلو الذي تتنوع حشواته، ونحن من خلال موقعنا المتميز “ثقفني” نهتم بتقديم أشهر الوصفات التي تحتاج إليها ست البيت بصورة سهلة وبسيطة، فعليكم متابعينا الكرام قراءة هذا المقال لمعرفة مكونات ومقادير وتكات تجهيز كيك الحليب التركية بتفاصيلها.

مكونات ومقادير كيكة الحليب

عدد 5 بيضات متوسطي الحجم.

1 كوب سكر.

1/2 كوب زبدة.

كوب ونصف دقيق متعدد الأغراض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

معلقة كبيرة بيكنج باودر.

خلطة الحليب “كوب حليب + نصف علبة حليب مكثف محلي”.

للتزيين “2 ظرف كريمة + علبة قشطه”.

طريقة تحضير كيك الحليب التركية

نحضر وعاء عميق ونضع فيه السكر مع البيض والفانيليا.

نضرب بالمضرب الكهربائي أو الخلاط السكر والبيض حتي يعطوا قوام أبيض هش.

نقلب الزبدة مع الخليط حتي التجانس.

نضع الدقيق مع البيكنج باودر على الخليط السابق مع الخلط الهادي.

نقوم بتقليب خليط الكيكة بالمعلقة وبهدوء حتي لا يدخل الهواء.

نحضر القالب المخصص لتسوية الكيك ونصب فيه الخليط.

نضع القالب في الفرن بالرف الأوسط على درجة حرارة 160 لمدة 25-30 دقيقة.

عند تمام التسوية نخرج الكيك ونتركها تبرد.

ثم نثقبها ثقوب صغيره ونبدأ بتشربها خليط الحليب.

نضع الكيكة في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

نقوم بتزيين الكيك بوضع الكريمة بالقشطة على السطح مع تشكيلات بالكر اميل أو الشوكولاته.

تكات نجاح الوصفة