لعشاق الأكلات السريعة اصنعي الحمام المحشي بالأرز والخلطة السرية أحلى من المطاعم

الحمام المحشي بالأرز ، من الأكلات المصرية المشهورة وهو الطعام المفضل لديهم، ولا تخلو السفرة المصرية منه وخاصة في بلاد الصعيد، وهو من الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية تمنح الجسم القوة والحيوية والنشاط، وهو من الأكلات العربية الأصيلة التي يحبها الكثير من الناس، وتجد الكثير من الأمهات يقومون بإعداد بعض الأطعمة بشكل يومي مثل اللحوم والدواجن والأسماك، ولكن وجبة الحمام وجبة عزيزة لا نقوم بتحضيرها بشكل دائم، ولكن يمكنك سيدتي تقديمه بطريقة مبتكرة ومميزة أحلى من طريقة المطاعم، لتقديمه على الغداء كوجبة متكاملة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، كما يمكن حشو بالبط بنفس الخلطة وحشو السمنان بها لأنه يشبه الحمام تماماً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز والخلطة السرية بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم.

مكونات عمل الحمام المحشي بالأرز والخلطة السرية

سوف نقدم لكم اليوم بعض المكونات البسيطة وهى كالتالي:-

ثلاث أزواج من الحمام صغير السن.

طبق صغير من الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة.

طبق من الفلفل الرومي المقطع قطعة صغيرة.

كوب من الأرز.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

مقدار ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

ثلاث ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء المطحونة.

مقدار ثلاث ملاعق كبيرة من اللحمة المفرومة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير الحمام المحشي بالأرز والخلطة السرية بطعم لذيذ وشهي أحلى من المطاعم بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الحمام وتنظيفه جيداً بواسطة الخل والليمون، ثم نقوم بشطفه بواسطة الماء البارد. بعد ذلك نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع به جميع المكونات السابقة ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تخلط جميع المكونات مع بعضها. نحضر الحمام ونقوم بحشوه من اسفل حتى يصل الحشو إلي منطقة الرقبة وتأخذ الشكل المناسب. بعد أن يتم حشو الحمام كله، نقوم بغلق أرجل الحمام على بعض حتى لا يخرج الحشو منها أثناء التسوية. بعد ذلك نحضر حلة كبيرة الحجم ونضع بها كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار ونتركها حتى تغلي جيداً. ثم نقوم بوضع الحمام بالماء المغلي حتى يشد ويصبح متماسك، ثم نقوم بتقطيع بصلة ونضعها على الحمام ونقوم بإضافة القليل من الملح ونغلق الحلة ونهدئ النار قليلاً حتى يستوي الحمام جيداً. بعد مرور ساعة كاملة نخرج الحمام من الشربة ونرشه بقليل من الفلفل ونتركه جانباً حتى يبرد. ثم نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة البلدي ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم نقوم برص الحمام بالطاسة ونقلب من حين لآخر حتى يتحمر جيداً ويصبح لونه أحمر جميلة. نقوم بإحضار طبق التقديم ونرشه بقليل من البقدونس المفروم، ثم نرص الحمام على الطبق وبألف صحة وهنا.

نصائح عند عمل الحمام المحشي بالأرز

توجد نصائح بسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على حمام بطعم لذيذ وشهي وهى كالتالي:-

يفضل أن يكون الحمام طازج أثناء حشوه.

غسل الحمام جيداً بالملح والليمون والخل حتى نزيل الظفارة ونترك منقوع به لمدة عشر دقائق.

يفضل غسل الحمام بالماء البارد حتى لا يتمزق ويصعب حشوه.

تسخين طاسة التحمير جيداً قبل وضع الحمام.

التقليب المستمر حتى نحصل على حمام محمر بطريقة جميلة.

يفضل حشو الحمام من أسفل حتى منطقة الرقبة حتى يمتلئ جيداً.

عدم حشو الحمام من منطقة الرقبة ويفضل حشوه من الأسفل.

ترك الحمام يستوي جيداً على نار هادئة حتى يتضج تماماً.

يفضل رش الحمام بقليل من الفلفل الأسود عند خروجه من الشربة.

فوائد الحمام المحشي للجسم

يحتوي الحمام على فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-