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عمر شويل - جدة أعملي المندي على أصولها بالأرز البسمتي بطريقة مميزة وبطعم ومذاق لذيذ - ثقفني
طريقة عمل المندي، المندى أكلة خليجية، وتعتبر من أهم الأكلات المميزة لديهم، ويتم تحضيرها أما بالدجاج أو اللحم حسب الرغبة، ولكنها تتميز بالطعم اللذيذ والشكل الرائع في التقديم، ولذلك اشتهرت في مصر، وأصبح يتم تقديمها في الكثير من المطاعم لذلك جئنا بطريقة عمل المندي بالطريقة الأصلية السعودية، وذلك بمجرد اتباع بعض الخطوات بشكل صحيح، وهي ماسوف نتعرف عليها الآن.
طريقة عمل مندي الدجاج بخطوات بسيطة في المنزل
قومي بتحضير المندي المميز سواء كان لأسرتك أو تقديمه على مائدة الضيوف للعزائم المختلفة، وسوف يصبح بطعم لذيذ الرائع وخطوات تحضيره كالآتي:
المكونات
- دجاجة مقطعة إلى ثماني قطع.
- نصف كيلو من الأرز البسمتي طويل الحبة.
- حبة واحدة من البصل المقطع قطع صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشه من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الهيل.
- ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.
- ورق لوري.
- ربع كوب من الزبيب والمكسرات المختلفة.
- رشه من الزعتر.
طريقة التحضير
- قبل أي شيء قومي بتنقية الأرز، ثم قومي بنقع الأرز لمدة لا تقل عن ساعتين.ثم قومي بغسل الدجاج في هذه الفترة، وغسلة جيدًا.
- احضري وعاء أضيفي قطع الدجاج، ثم قومي بتتبيله بالفلفل الأسود، ورشة بسيطة من القرفة، ورشة من الهيل، وبعض أوراق اللوري.
- تبلي الدجاج جيدًا بشكل جيد.
- احضري حلة مناسبة.
- أضيفي بداخله ملعقتين من الزيت النباتي يفضل أن يكون زيت الذرة.
- قومي بوضع الدجاج، وقومي بالتقليب حتى يتغير لون الدجاج قليلًا.
- بعد ذلك احضري صينية مناسبة الحجم.
- رصي فيها قطع الدجاج، ثم ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة منخفضة وذلك حتى يتم نضج الفراخ بشكل جيد.
- اتركيها لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تحمر الدجاج وذلك من كل الجهات.
- احضري حلة أخرى ويفضل أن تكون تيفال حتى لا يلتصق الأرز.
- أضيفي كمية بسيطة من الزيت.
- أضيفي كوبين من المياه أو شوربة.
- أضيفي البهارات أيضًا إلى هذا الخليط الملح والفلفل الأسود والقرفة، ورشة الزعتر.
- اتركي المياه حتى تغلي تمامًا.
- أضيفي بعد ذلك الأرز إلى الخليط واتركيه حتى يشرب المياه، وأضيفي إليه في هذا الوقت المكسرات والزبيب.
- ثم اخفضي النار على الأرز تمامًا حتى ينضج.
- قومي بعد ذلك بوضع الأرز في طبق التقديم.
- ضعي الدجاج فوق الأرز.
- ويتم تقديمه وتناوله المندي بألف هنا.
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