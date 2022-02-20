أعملي المندي على أصولها بالأرز البسمتي بطريقة مميزة وبطعم ومذاق لذيذ

طريقة عمل المندي، المندى أكلة خليجية، وتعتبر من أهم الأكلات المميزة لديهم، ويتم تحضيرها أما بالدجاج أو اللحم حسب الرغبة، ولكنها تتميز بالطعم اللذيذ والشكل الرائع في التقديم، ولذلك اشتهرت في مصر، وأصبح يتم تقديمها في الكثير من المطاعم لذلك جئنا بطريقة عمل المندي بالطريقة الأصلية السعودية، وذلك بمجرد اتباع بعض الخطوات بشكل صحيح، وهي ماسوف نتعرف عليها الآن.

طريقة عمل مندي الدجاج بخطوات بسيطة في المنزل

قومي بتحضير المندي المميز سواء كان لأسرتك أو تقديمه على مائدة الضيوف للعزائم المختلفة، وسوف يصبح بطعم لذيذ الرائع وخطوات تحضيره كالآتي:

المكونات

دجاجة مقطعة إلى ثماني قطع.

نصف كيلو من الأرز البسمتي طويل الحبة.

حبة واحدة من البصل المقطع قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشه من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الهيل.

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.

ورق لوري.

ربع كوب من الزبيب والمكسرات المختلفة.

رشه من الزعتر.

طريقة التحضير