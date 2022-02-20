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عمر شويل - جدة طريقة تحضير عجينة البريوش السهلة في دقائق معدودة لتحضير مخبوزات شهية - ثقفني
يعد البريوش أحد أنواع الخبز الفرنسي، وهو يتميز بطعمه الشهي اللذيذ، كما أنه يتكوّن من مواد ضرورية وهامّة لصحة جسم الإنسان، وعلى الرّغم من مذاق البريوش اللذيذ، إلا أنه لا يمكن أن يحلّ في تناوله محلَّ الخبز العادي؛ حيث أنه ذات مُكوّنات مُكلفة بما يزيد عن الخبز العادي، هذا وبالإضافة إلى أنه قد يعد صعب في تناوله مع بعض الأكلات، وذلك بخلاف الخبز العادي الذي يصلح في تناوله مع كافة الأكلات، ولكن البريوش يتميز بأنه ذات قيمة غذائية أكبر من الخبز الهادي، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة لعمل عجينة البريوش السهلة.
مكونات عمل عجينة البريوش
- عدد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- سوف تحتاج إلى بيضة واحدة مخفوقة.
- رشة ملح.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.
- مقدار نصف أصبع من الزّبدة.
- قشر ليمونة واحدة مبشورة.
- مقدار ربع كوب من السكر البودر.
- واحد ملعقة صغيرة من الفانيلا العادية، أو ملعقة من الفانيليا السائلة.
- عدد خمس ملاعق ذات حجم كبير من حليب البودرة.
- القليل من الماء الدافئ.
طريقة تحضير عجينة البريوش
- في البداية نقوم بتحضير الخميرة، وذلك بوضعها مع الماء الدافئ والحليب البودر، ثم نضيف نصف كمية السكر الذي لدينا ويتم تقليبهم بشكل جيد معاً، ويترك في في مكان دافئ لمدة حوالي خمس دقائق، وتعد هذه الخطوة مهمة جداً، حيث يتم التفاعل بين الخميرة والحليب والسكر معًا وذلك من خلال تشكيل رغوة على سطح الخميرة، وهي علامة تشير إلى أن هذه الخميرة صالحة للاستخدام.
- بعد ذلك نقوم بخلط الكمية المتبقية لدينا من السكر مع الدقيق داخل وعاء ذات حجم كبير، ثم نقوم بإضافة الفانيليا والملح وكذلك بشر الليمون إليه، نستمر في العجن بشكل يدوي حتى تصبح العجينه لدينا متماسكة وطرية جداً.
- نقوم بإضافة مقدار الزبدة وكذلك الحليب مع الخميرة ويتم استكمال عملية العجن.
- نقوم بتغطية الوعاء استخدام قماش نظيفة أو أكياس النايلون.
- يترك الوعاء داخل مكان داخل ذلك لمدة حوالي ساعتين وكلما كان الوقت أطول كلما كانت النتيجة أفضل.
- بعد ذلك الوقت نقوم بتقطيع العجينه إلى ثلاثة قطع ولابد أن تكون متساوية في الشكل وكل قطعه تأخذ شكل المستطيل.
- نقوم بصنع من القطع الثلاث جديلةً.
- تترك العجينة مرة أخرى حتى ترتاح، وذلك لحوالي ساعة.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180، وبعد ذلك تدهن الجديلة بالزبدة وتوضع داخل الصينية.
- تخبز لحوالي ثلث ساعة تقريباً.
- يمكن تشغيل شواية الفرن حتى يصير لونها ذهبي، بعدها تخرج من الفرن، وتقدم في طبق التقديم وبالهنا والشفا.
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