طريقة تحضير عجينة البريوش السهلة في دقائق معدودة لتحضير مخبوزات شهية

يعد البريوش أحد أنواع الخبز الفرنسي، وهو يتميز بطعمه الشهي اللذيذ، كما أنه يتكوّن من مواد ضرورية وهامّة لصحة جسم الإنسان، وعلى الرّغم من مذاق البريوش اللذيذ، إلا أنه لا يمكن أن يحلّ في تناوله محلَّ الخبز العادي؛ حيث أنه ذات مُكوّنات مُكلفة بما يزيد عن الخبز العادي، هذا وبالإضافة إلى أنه قد يعد صعب في تناوله مع بعض الأكلات، وذلك بخلاف الخبز العادي الذي يصلح في تناوله مع كافة الأكلات، ولكن البريوش يتميز بأنه ذات قيمة غذائية أكبر من الخبز الهادي، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم أسهل وأفضل طريقة لعمل عجينة البريوش السهلة.

مكونات عمل عجينة البريوش

عدد ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

سوف تحتاج إلى بيضة واحدة مخفوقة.

رشة ملح.

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار نصف أصبع من الزّبدة.

قشر ليمونة واحدة مبشورة.

مقدار ربع كوب من السكر البودر.

واحد ملعقة صغيرة من الفانيلا العادية، أو ملعقة من الفانيليا السائلة.

عدد خمس ملاعق ذات حجم كبير من حليب البودرة.

القليل من الماء الدافئ.

طريقة تحضير عجينة البريوش