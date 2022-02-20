طريقة عمل وصفات هندية لتطويل الرموش بمكونات طبيعية بأقل تكلفة

وصفات هندية لتطويل الرموش هذا ما نتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا هذا؛ حيث أن جمال العيون في طول الرموش، والكثير من السيدات والفتيات يلجأون إلى تركيب الرموش خاصة في المناسبات وبأعلى الأسعار، لذلك تبحث البعض منهم إلى الوصفات الطبيعية التي تساعد على إطالة الرموش، كما أن هذه الوصفات الهندية تعمل على الإطالة بشكل سريع، وفعال وهذا ما نعرضه لكم الآن للحصول على طلة أنيقة وجذابة.

طريقة عمل وصفات هندية لتطويل الرموش

تعتبر الوصفات الهندية من أنجح الوصفات التي تعمل على إطالة الرموش بسرعة فائقة، وذلك لأن السيدات التي لديهم رموش خفيفة يبحثون عن هذه الطرق، وهي طرق بسيطة عبارة عن الآتي:

وصفة زيت الزيتون وزيت الخروع

يتم مزج كلا من زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت اللوز مع قليل من الفازلين، ويدهن بهم الرموش صباحا ومساء وتلاحظين الفرق خلال أسبوع واحد فقط.

نحضر إناء صغير ونضع به زيت الخروع وزيت اللوز مع قشر ليمون، ثم يتم وضع الخليط في زجاجة ماسكارا قديمة وتدهن مساء ثم نغسل العين صباحا.

مكونات زيت جوز الهند والخروع

نصف ملعقة صغيرة من جوز الهند.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

قشر ليمونة كبيرة.

طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات مع بعضها جيدا، ثم نحتفظ بالخليط في زجاجة ماسكارا نظيفة.

نضع منها كل يوم مساء وتغسل العين جيدا في الصباح.

وصفة زيت الخروع والصبار

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

زجاجة ماسكارا فارغة ونظيفة.

طريقة التحضير

نخلط المكونات مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس.

نضع الخليط في الزجاجة وندهن الرموش يوميا صباحا ومساء.

تكرر العملية لمدة أسبوع متواصل وداومي عليها وسوف تلاحظي الفرق.

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