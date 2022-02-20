طريقة عمل فطيرة الجبنة بطريقة سهلة وبعجينة قطنية وبمذاق لذيذ وروعة

طريقة عمل فطيرة الجبنة ، من المعجنات والمخبوزات السريعة اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، وذلك لمذاقها اللذيذ والشهي، ولسهولة تحضيرها، كما أنها حشوتها بسيطة وغير مكلفة أيضاً، حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تصلح لوجبة العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطائر بالجبن العكاوي وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطيرة الجبنة بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل فطيرة الجبنة

تتكون طريقة عمل فطيرة الجبنة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

200 مل حليب.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

باكيت خميرة فورية (8 جم).

300 جم دقيق.

جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).

جبنة فيتا.

صفار بيضة.

القليل من البقدونس المفروم ناعم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل فطيرة الجبنة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والزيت والبيضة والخميرة الفورية والسكر والملح، ثم نقلبهم جيدا حتى تذوب المكونات، ثم نترك الخليط حتى تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا بالملعقة حتى نحصل على عجينة ولا حاجة للعجن باليد، ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك، ونترك العجينة حتى تختمر لمدة 30 دقيقة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الجبنة الموزاريلا المبشورة والجبنة الفيتا ونخلطهم جيدا.

بعد ذلك نقسمهم إلى جزئين، ونكور جزء.

ثم نضع العجينة بعد اختمارها على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نلم العجينة.

ثم نفردها باليد على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة متوسطة، ثم نضع فوقها كرة الجبن.

بعد ذلك نغلق العجينة ونكورها، ثم نفردها مرة ثانية باليد بقطر 30 سم.

ثم نضع الفطيرة في صينية فرن ونضع فيها ورقة زبدة.

ثم ندهن وجه الفطيرة بصفار البيض، ثم نوزع فوقها الجزء المتبقي من الحشوة.