حضري ألذ المخبوزات الشهية بعجينة العشر دقائق في المنزل

تعتبر عجينة العشر دقائق من الوصفات التي تستخدم في كثير من المعجنات ومكوناتها غير مكلفة وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة لا تحتاج إلى وقت ويمكن استخدامها في تحضير كثير من الفطائر مثل البيتزا والسمبوسة والسينابون وجميع أنواع الخبز المختلفة وتحتوي العجينة على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير عجينة العشر دقائق في المنزل لحشوها بأكثر من حشوة، تابعوا معنا قراءة هذا المقال الموجود على موقعنا الرائع لمعرفة طريقة تحضيرها.

مكونات عمل عجينة العشر دقائق في المنزل

خمسة أكواب من الدقيق الأبيض

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقتان كبيرتان من الخميرة

كوبان من الماء الدافئ

ربع كوب من اللبن البورد

نصف كوب من الزيت

رشة من الملح

طريقة عمل عجينة العشر دقائق في المنزل

نحضر وعاء ونضع به كوبان فقط من الدقيق والسكر والخميرة والملح واللبن البودر ونخلطهم مع بعض جيدا.

ثم نضيف الماء الدافئ على خليط الدقيق ونقلبه جيدا ونتركه في مكان دافئ حتى تختمر لمدة عشر دقائق.

بعد أن تختمر العجينة نقوم بإضافة ثلاثة أكواب من الدقيق والزيت ونقوم بعجنهم جيدا حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

بعد ذلك نقوم بتشكيلها وحشوها بالحشو الذي نرغب به في صينية.

ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حرارة مئوية لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.

طريقة عمل حشوة الزعتر

نحضر طبق ونضع به كوبان من الزعتر المطحون وثلاث ملاعق كبيرة من السمسم ونصف كوب من زيت الزيتون ونخلطهم مع بعض جيدا ثم نقوم بحشو العجينة.

طريقة عمل حشوة اللحمة

نحضر طاسة ونضع بها وملعقتان كبيرتان من زيت الذرة و250 جرام من اللحمة المفرومة وبصلة مفرومة فرما ناعما وحبة فلفل أخضر مفروم ورشة من الملح والفلفل الأسود ونقلبهم على نار هادئة لمدة خمس دقائق حتى ينضج جيدا ونحشي بها العجينة.

سر نجاح عجينة العشر دقائق