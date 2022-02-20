أسرار المخابز طريقة عمل المناقيش الزعتر الهشة في البيت بطعم شهي لا يقاوم

مناقيش الزعتر من أشهر المعجنات العديد من الدول العربية يتم تناوله في الغالب في الصباح ووجبة الإفطار، وعادة ما يتم شراء مناقيش الزعتر في المخابز والمطاعم ولكن يمكنك أيضًا صنعها في المنزل بطريقة سريعة وبسيطة، وهي من الوجبات اللذيذة الشهية التي تتميز بطعم شهي لا يقاوم، ويمكنك صنعها لاسرتك في البيت بعددة طرق مختلفة وشهية، ونعرض إليكم من موقع ثقفني بأسرار المخابز طريقة عمل المناقيش الزعتر الهشة في البيت بطعم شهي لا يقاوم بمكونات اقتصادية

طريقة عمل المناقيش الزعتر الهشة بطعم لا يقاوم

المكونات

كوب واحد ونصف من الدقيق متعدد الاستخدام

ملعقة من الخميرة الفورية

قليل من الملح

ملعقة صغيرة من السكر

ماء دافئء للعجن

4 مملعقة كبيرة من الزعتر الجاف

نصف ملعقة من السماق

نصف ملعقة من السمسم

نصف كوب من الزيت النباتي

طريقة تحضير المناقيش الزعتر الهشة

نحضر وعاء غويط ونخلط الدقيق مع السكر والملح ونقلب المكونات جيداً نضع الماء والخميرة ون تحصلي نقلب المكونات حتي الحصول على قوام متامسك نتر ك العجينة على جانب حتي تتخمر في وعاء نخلط زيت الزيتون والزعتر والسماق والسمسم ونقلب المكونات نقطع العجينة إلى كرات متوسطة ونقوم بفردها ونضع خليط الزعتر على العجينة وتوضع في صينية في الفرن نضع المناقيش في الفرن الساخن حتي تنضج تماماً

طريقة عمل المناقيش الزعتر بالجبنة

المكونات

3 كوب من الدقيق

بيضة واحدة

كوب زبادي

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة من البيكنج بودر

ملعقة سكر

ملعقة ملح

الحشوة

كوب من الزعتر

نصف كوب زيت زيتون

ملعقة سمسم

كوب جبنة

نصف كوب جبنة شيدر

طريقة تحضير المناقيش الزعتر بالجبنة