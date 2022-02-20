نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي بنفسك فنجان قهوة تركي بالرغوة الكثيفة مثل الجاهز في الكفيهات في المقال التالي
طريقة عمل القهوة التركي الرغوة الكثيفة، القهوة من أهم المشروبات التي يعشقها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، فهي لها طعم مميز، ويتم تناولها في أي وقت، ولكن قد يفضلها البعض في الصباح، حتى تساعد على التركيز والنشاط طوال اليوم، يوجد الكثير من الأنواع للقهوة، ومن أهم الأنواع المشهورة والأكثر تناولًا هي القهوة التركي لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل القهوة التركي برغوة وطعم مميز من خلال متابعة السطور التالية.
طريقة عمل القهوة التركي برغوة كثيفة
القهوة التركي من أهم المشروبات التي يتم تناولها بشكل كبير، وفي الغالب يتم تناولها في الكافيهات وذلك لتقديمها بشكل وطعم مختلف، و برغوة كثيفة قد يصعب على البعض تحضيرها بهذا الشكل، وسوف نوضح طريقة تحضيرها مثل الكافيهات بخطوات بسيطة وهي كالآتي:
المكونات
- ملعقتين صغيرتين من القهوة التركي الغامقة.
- ملعقتين من السكر أو حسب الرغبة في تناولها.
- ربع كوب من اللبن الحليب.
- ربع كوب من الماء البارد المثلج.
خطوات تجهيز القهوة التركية الأصلية
- احضري كوب مناسب لعمل القهوة.
- أضيفي بداخل الكوب نصف كمية البن والسكر والماء البارد المثلج.
- اخلطي المكونات مع التقليب المستمر لمدة عشرة دقائق حتى يتغير قوام الخليط ويصبح رغوة كثيفة وسميكة.
- أضيفي نصف كمية الحليب ايضًا إلي هذا الخليط وأعيدي الخلط، وإذا كان لديكي مضرب صغير فسوف يساعد بشكل أفضل للحصول على أفضل نتائج.
- بعد الحصول على رغوة عالية وسميكة القوام.
- يمكن وضعها في فنجان خاص بالتقديم حتى تكون جاهزة.
- احضري الآن كنكة.
- أضيفي بداخلها باقي الكمية من الماء المثلج، وأضيفي الحليب أيضًا.
- ثم أضيفي السكر، وقومي بالتقليب المستمر حتى يذوب..ثم أضيفي في النهاية باقي كمية اللبن التي تم تجهيزها.
- ارفعي الكنكة على النار ويترك أن تكون النار هادئة تمامًا.
- اتركي خليط القهوة مع التقليب حتى يغلي ويرتفع.
- أضيفي الآن القهوة على الرغوة التي قد تم تجهيزها من قبل.
- قلبي القهوة ببطء حتى لا تفقدي الرغوة، ويمكنكم إضافة الكريمة الطبيعية على الوجه لتعطي مذاق مميز للقهوة أو حسب الرغبة في ذلك.
- تقدم القهوة الآن ساخنة ويتم تناولها في أي وقت بألف هنا وشفا.
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