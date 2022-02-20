أصنعي بنفسك فنجان قهوة تركي بالرغوة الكثيفة مثل الجاهز في الكفيهات

طريقة عمل القهوة التركي الرغوة الكثيفة، القهوة من أهم المشروبات التي يعشقها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، فهي لها طعم مميز، ويتم تناولها في أي وقت، ولكن قد يفضلها البعض في الصباح، حتى تساعد على التركيز والنشاط طوال اليوم، يوجد الكثير من الأنواع للقهوة، ومن أهم الأنواع المشهورة والأكثر تناولًا هي القهوة التركي لذلك سوف نتعرف على طريقة عمل القهوة التركي برغوة وطعم مميز من خلال متابعة السطور التالية.

طريقة عمل القهوة التركي برغوة كثيفة

القهوة التركي من أهم المشروبات التي يتم تناولها بشكل كبير، وفي الغالب يتم تناولها في الكافيهات وذلك لتقديمها بشكل وطعم مختلف، و برغوة كثيفة قد يصعب على البعض تحضيرها بهذا الشكل، وسوف نوضح طريقة تحضيرها مثل الكافيهات بخطوات بسيطة وهي كالآتي:

المكونات

ملعقتين صغيرتين من القهوة التركي الغامقة.

ملعقتين من السكر أو حسب الرغبة في تناولها.

ربع كوب من اللبن الحليب.

ربع كوب من الماء البارد المثلج.

خطوات تجهيز القهوة التركية الأصلية