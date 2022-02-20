ماسك النشا والزبادي لتبييض البشرة وتضييق المسام لبشرة أكثر نضارة

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عمر شويل - جدة ماسك النشا لتبييض البشرة وشد الوجه وتصغير المسام لبشرة أكثر نضارة، تعمل معظم النساء على الاهتمام بجمال ونضارة بشرتهن حيث أنها من الأمور الأساسية بالنسبة لهن، وذلك لأن البشرة جانب من جوانب جمال المرأة مما يساعدها على زيادة ثقتها بنفسها، ولهذا تلجأ بعض النساء إلى استخدام مستحضرات التجميل بشكل سلبي مما تؤثر على البشرة، ويلجأ البعض الآخر إلى المنتجات الطبيعية لتبييض البشرة لأنها تتكون من مكونات طبيعية جيدة بدون أي مواد كيميائية.

ماسك النشا لتبييض الوجه وشد البشرة وتوحيد لونها



تتعدد فوائد النشا لتبييض البشرة وشد الوجه حيث يحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين.

مما يساعد في تفتيح البقع الداكنة ويعمل علي تحفيز الكولاجين للوجه ومنح البشرة النعومة والحيوية.

وسوف نعرضها لكم المكونات وهي على النحو التالي:

مكونات ماسك تبييض البشرة وشد الوجه



معلقة كبيرة من نشا الخام.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

3 نقاط من عصير الليمون.

طريقة التحضير

قومي بمزج المكونات بشكل جيد حتي تتجانس.

يتم تنظيف البشرة أولاً بالماء ثم تجفف بمنشفة نظيفة.

أولاً بالماء ثم تجفف بمنشفة نظيفة. ثم نوزع المزيج على البشرة لمدة عشرين دقيقة

يغسل الوجه بالماء الفاتر.

يكرر الماسك مرتين لشد البشرة وللحصول على النتائج المرجوة.

ماسك الزبادي والنشا لتفتيح الوجه وشد البشرة



يعتبر الزبادي من أفضل المكونات المستخدمة في روتين العناية بالبشرة نظراً لاحتواءه على العديد من الفيتامينات الهامة لصحة البشرة.

كذلك يحتوى الزبادي على الزنك الذي يجعله من أقوى مضادات الالتهابات

كما أن النشا يحتوى على الألياف والبروتينات المفيدة للبشرة وكذلك يحتوى على حمض اللاكتيك الذي يعد أفضل مقشر للبشرة يعمل على تنظيفها.

المكونات

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

رشه قرفة مطحونة.

1 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر.

ملعقة صغيرة من الخميرة البيرة.

طريقة التحضير

نحضر إناء كبير عميق ونضع كل المكونات السابقة.

ثم نقوم بخلطها حتى تمتزج وتكون خليط متجانس.

يتم تنظيف البشرة بالماء للتخلص من أي شوائب.

وبعد ذلك نوزع الخليط على البشرة بشكل منظم.

ثم يترك الخليط لمدة ساعة ثم يغسل الجلد جيداً بالماء.

فوائد الزبادي للبشرة