طريقة عمل الفسيخ كالمحلات في البيت بالخطوات السهلة المضمونة 100% بطريقة صحية ومفيدة جدا، حيث تجد دائما الشعب المصري مبتكر للأكلات منها الفسيخ والذي يعتبر من الأكلات الشهيرة التي يحبها ويقبل إليها البعض من الأشخاص، كما البعض يخشي أكلها حتي لا يتم التسمم أو الإصابة بالأمراض، لعدم معرفة مصدر التصنيع والجودة ومن خلال ذلك المقال يتم الحصول علي المقادير المطلوبة ومعرفة طريقة عمل الفسيخ.

طريقة عمل الفسيخ كالمحلات في البيت بالخطوات

يتم صنع الفسيخ في حالة توافر المكونات والمقادير التالية:

كمية من الشطة حسب الرغبة.

ربع كيلو ملح خشن.

أكياس جديدة وسليمة.

اثنين كيلو سمك بوري، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة.

طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية

نقوم بغسيل السمك البوري وتنظيف الخياشيم الخاصة به جيدا ويتم تصفيته من الماء ونجهز ورق جرائد ونضع عليه السمك البوري الطازج الكبير لمدة ١٢ساعة أي نصف يوم علمنا بأن يجب رأس السمك للأسفل والذيل للأعلي حتي يتم التخلص من أي سوائل في الداخل ثم نفتح خياشيم السمكة بقدر ما نستطيع التي يلزم أن تكون حمراء اللون مثل السمك طازج، ونذكر برابط طريقة عمل الحواوشي.

يتم بعدها وضع الملح الخشن في قدر كبير غويط ونضيف إليه الشطة الحارة ويتم خلطهم بدقة بنسبة ثلاثة ملاعق ملح وربع ملعقة شطة لكل سمكة. القيام بفتح خياشيم السمكة وحشوها بالخليط الملح والشطة الحارة قدر الإمكان حتى نشعر ونري أن الخياشيم امتلأت بالخليط مع النقر بالأصابع حتي يتم تسكين الملح والشطة داخل خياشيم السمكة ويتم تكرار هذه الطريقة مع عدد السمك الموجود الذي يتم إعداده فسيخ وبعد الانتهاء يتم القيام برش الملح الباقي فوق وتحت وجانب السمكة أي علي السمكة كلها، واليكم رابط طريقة عمل الجبنة الرومي. يتم وضع كل سمكة في كيس بلاستيك كل سمكة لضمان عدم وجود هواء بداخلها، يتم بعد ذلك بوضعه في أكياس لعدم خروج رائحة منه ولضمان عدم دخول الهواء به ومن الممكن أن نضعه في خمس أكياس لعدم خروج أي رائحة منه، ونذكركم برابط طريقة عمل المندي الجميل. نقوم بوضع السمك في مكان جاف ونحرص على التقليب كل فترة حتى يتم توزيع الملح على جميع كل سمكة في الداخل، بعد ١٠ل ١٥ يوم يتم الحصول على فسيخ نظيف وآمن، وقبل التناول يلزم نزع القشرة الخارجية بالكامل ونقوم بعدها ببل اليد لمسح الفسيخة من الخارج بحيث تزال بقايا قشر السمك ثم بعد ذلك تفتح السمكة من بطنها ويزال الثيل منها.

وصلنا لختام شرح طريقة عمل الفسيخ كالمحلات في البيت بالخطوات السهلة المضمونة 100%.